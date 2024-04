Scurati, Fazio svela perché lui e Littizzetto hanno lasciato la Rai: la frase rivelatoria sull'incompatibilità

Fabio Fazio non poteva farsi certo scappare la possibilità di trattare il caso di Antonio Scurati e quella che sembra essere stata la censura dell'intervento dello scrittore su Rai Tre al fine di parlare del 25 aprile. Se ne è invece parlato ampiamente sul Nove, a Che Tempo Che Fa, dove Fazio non si è certo trattenuto ma ha voluto cogliere l'occasione per sviscerare l'argomento e togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Rai. Ospitando personaggi come Michele Serra, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Roberto Saviano e Alessandro de Angelis, infatti, l'argomento è stato sviscerato in ogni suo possibile aspetto. Non ci resta che scoprire cosa è stato detto!

