Giffoni 54, l'annuncio di Gubitosi: «Si farà! Sostegno e collaborazione dalla Campania». le date, le novità e i sorteggi

EMBED

In attesa della firma dell’accordo sui Fondi di Sviluppo e Coesione, il fondatore a margine della chiusura del nuovo progetto Giffoni Shock: «Posso finalmente tranquillizzare tutti. La nostra storia non poteva essere sospesa. Martedì procederemo con il sorteggio dei giurati. Ringrazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per l’impegno e il sostegno che ci ha confermato».