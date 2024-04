Amici 23, pagelle del serale: la rinascita di Sarah (9), Marisol infortunata (6), Dustin da finale, Martina moscia (4)

Sofia Cagnetti è l'eliminata del sesto serale di Amici 23, un'eliminazione che non è stata particolarmente apprezzata sui social. Ma a brillare su tutti nella puntata di sabato 27 aprile è senza ombra di dubbio Sarah Toscano. La cantante ha fatto un'evoluzione incredibile, tanto che ora è difficile ripensarla come la piccolina indifesa delle prime puntate. Possibile vincitore della categoria ballo Dustin Taylor, l'unica che potrebbe "insidiarlo" è Marisol. Ecco le nostre pagelle.

La rinascita di Sarah – voto 9

«Sarah è come l'aria fresca», ha ragione Malgioglio.

Dopo i numerosi ballottaggi la piccolina della scuola si è trasformata in una splendida farfalla. Bella, sicura, una principessa pop esibizione dopo esibizione domina il palcoscenico e conquista tutti. A dirlo sono anche i numeri: il risultato del televoto di mercoledì 24 aprile quando si è svolta la gara di inediti, Sarah Toscano ha ottenuto il 36% delle preferenze, dopo di lei Petit e Mida con rispettivamente 29% e 22%. Ultima Martina con il 13%. Holden non ha partecipato perché il suo inedito non è ancora pronto.

La sofferenza di Marisol – voto 6

Marisol Castellanos da settimane ha una fascia al ginocchio, non ha mai detto nulla, ci ha pensato Maria De Filippi a sottolinearlo durante la puntata di sabato. La ballerina effettivamente non ha brillato come sempre e la De Filippi la consola così: «Non se ne accorge nessuno devi stare tranquilla, io non so voi ballerini come facciate a ballare quando state così». La fidanzata di Petit ci ha abituato ha performance ben diverse, indimenticabile la sua magnetica esibizione di lap dance. Marisol è dispiaciuta e anche noi.

Dustin da finale - voto 8

«Una divinità greca». Così lo ha definito Alessandra Celentano, e non possiamo che darle ragione. Dustin Taylor è il ballerino australiano che possiamo tranquillamente spostare tra i professionisti perché ha una bravura innegabile.

La vittoria nella sua categoria sembra essere quasi scontata e come dice Malgioglio: «Attori si diventa ma artisti si nasce, lui ha questo pregio, bellissimo immenso».

Martina, moscia – voto 4

Nulla da eccepire sulla voce di Martina Giovannini, ma forse le assegnazioni non le rendono pienamente giustizia e rischiano di sminuirla.

La performance su Italo Disco è assolutamente da dimenticare, si riscatta con “Bruises” di Lewis Capaldi. Per noi è un po' moscia, Malgioglio invece vuole scrivere per lei sognando Sanremo. Speriamo abbia ragione come ha fatto con Angelina.