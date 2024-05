Amici il Serale, Pettinelli in lacrime: cosa succede stasera? Gli spoiler: ecco chi è l'eliminato, Emma e Brignano ospiti e la data della Finale

Amici il Serale, stasera in tv la settima puntata. Si stringe sempre più il cerchio, nella scuola di Maria De Filippi gli allievi rimasti in gara sono sempre meno, il 18 maggio ci sarà la finale, vediamo dunque (grazie agli spoiler di AmiciNews) le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata di stasera, sabato 4 maggio, in onda dalle 21.40 su Canale 5.

Amici il Serale, le squadre

Le squadre in gara sono 3 e gli allievi sono così divisi

Il team Zerbi-Celentano: Dustin, Holden, Marisol e Petit

Cuccarini-Emanuel Lo: Sarah e Mida.

Pettinelli-Todaro: Martina.

Pettinelli e Todaro sono quelli più in crisi

L'ingresso dei giudici

Malgioglio è entrato cantando Gelato al cioccolato . Michele Bravi ha cantato Fall in love accompagnato dai professionisti. Giuseppe ha ballato Alejandro (Lady Gaga) insieme a Francesca Tocca.

Le tre manche

Come sempre sono tre le manche. La prima vedrà lo scontrotra il team Pettinelli - Todaro contro Lo - Cuccarini. Martina perde due guanti di sfida su tre, prima contro Mida, poi con Sarah e finisce in eliminazione provvisoria. Nella seconda Manche i vincitori, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sfidano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il guanto di sfida "creatività" viene vinto a tavolino da Mida perché Holden, che sta preparando l'uscita del suo EP non è riuscito a preparare il brano. Al ballottaggio per eliminazione vanno Holden, Dustin e Marisol. A rischio finisce Dustin. Ultima manche, la terza, si ripete lo scontro tra i due team precedenti, anche perchè Pettinelli e Todaro non hanno più allievi. A finire al ballottagio e quindi a rischio eliminazione c'è Mida. La sfida è tra Mida, Dustin e Martina.

Pettinelli furiosa

Immancabili i litigi in studio. Scontro acceso tra Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio. Il motivo è la voce di Martina, che secondo Pettinelli è sottovalutata. Proprio lei, durante l'esibizione dell'allieva sulle note di This is me si mette a piangere dall'emozione e poi ha ribadito che secondo lei Martina non sta ricevendo i giusti riconoscimenti. Sarah fa pienone di complimenti. Sia Michele Bravi che Giuseppe Giofrè si sono complimentati per la sua crescita all'interno del programma.

L'eliminato

Dustin si salva per primo.

Il guanto di sfida dei prof.

Nel guanto di sfida tra i prof il tema è stato “I nostri miti – Omaggi a grandi artisti” Cuccarini ed Emanuel Lo omaggiano gli Abba con il musical Mammamia Pettinelli e Todaro fanno un omaggio al sole Zerbi e Celentano omaggiano Celentano. Vincono Pettinelli e Todaro

Ospiti e data della Semifinale e della Finale

La puntata di Amici avrà due ospiti, uno comico e l'altro musicale. Si tratta di Enrico Brignano ed Emma Marrone, quest'ultima di casa nel talent di Maria De Filippi.

Intanto in vista della semifinale è previsto un cambio programmazione per il talent show, che non sarà trasmesso di sabato sera come di consueto. La penultima puntata passerà da sabato 11 a domenica 12 maggio su Canale 5, così da evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest 2024 prevista in diretta dalle 20:40 su Rai 1.