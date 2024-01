Affari tuoi, Amadeus resta di sasso per la decisione dei concorrenti: la ramanzina stupisce tutti

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio scorso, Ilenia e suo marito Giuseppe dalla Sicilia hanno raggiunto la fase finale dello show con quattro pacchi rossi ancora in gioco. I pacchi contenevano rispettivamente 30mila, 100mila, 200mila e 300mila euro. Il Dottore ha offerto loro 77mila euro, cifra che la coppia ha accettato nonostante nel loro pacco ci fossero ben 200mila euro! Amadeus, quindi, ha in qualche modo rimproverato i concorrenti sottolineando che avevano il 75% di possibilità di ricevere una somma superiore ai soldi accettati se avessero continuato il gioco, ipotizzando che, andando avanti, il Dottore avrebbe potuto offrire molto di più. La sua ramanzina ha lasciato quindi lo studio e il pubblico a casa a discutere sulle loro scelte. Non a caso, infatti, anche sul web si è scatenato il dibattito a riguardo. Cosa avranno mai detto i telespettatori? Andiamo a scoprirlo insieme.

