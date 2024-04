Gli agenti del locale commissariato di Polizia lo hanno scovato nella notte tra giovedì e venerdì nelle immediate vicinanze del grande cantiere dell'alta capacità ferroviaria, lungo via San Giovanni. Si tratta di un 49enne residente in un Comune del casertano intento ad asportare gasolio da un mezzo utilizzato per la messa a terra dell'opera di interesse strategico nazionale. Per l'uomo, dopo gli accertamenti del caso compiuti presso il commissariato di via Roma, è scattato l'arresto con il trasferimento presso il carcere di contrada Capodimonte a Benevento.

Un'azione, quella operata dai poliziotti guidati dal dirigente Elio Beneduce, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Nel corso dell'attività la pattuglia in servizio ha notato la presenza, particolarmente sospetta, di un autocarro in sosta proprio all'ingresso del cantiere oltre alla recinzione di rete metallica del tutto divelta a segnalare, dunque, una situazione sicuramente fuori dall'ordinario.

L'equipaggio ha effettuato una verifica all'interno dell'area per accertare l'eventuale accesso non autorizzato di estranei. Durante la perlustrazione gli agenti hanno notato un tubo di gomma fuoriuscire dal serbatoio di un'escavatrice in sosta ed al lato una persona nascosta e accovacciata tra i 2 cingoli del mezzo meccanico intenta ad asportare del gasolio utilizzando una grossa tanica.

Il 49enne, a seguito dell'identificazione e le comunicazioni alla procura della Repubblica di Benevento, è stato tratto in arresto con l'accusa di furto aggravato e condotto presso la casa circondariale della città capoluogo. Contestualmente si è provveduto al sequestro dell'autocarro e del materiale utilizzato per perpetrare il furto.