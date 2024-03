Maxifurto presso il cantiere della stazione Appia della ferrovia Valle Caudina, un tronco da tempo non utilizzato per lavori di riattazione dell'intera linea. Il bottino è stato quantificato in circa 50mila euro. L'allarme è scattato ieri mattina all'apertura del cantiere che era rimasto chiuso di domenica. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della ditta «Ripa Fer srl», che sta procedendo ai lavori di collocazione dei nuovi binari, oltre alla riattazione dell'edificio destinato a stazione.

Lavori che vengono eseguiti per conto della Eav, la società che gestisce il tronco ferroviario Benevento-Napoli. Gli autori del furto, forato il cancello, sono penetrati nel piazzale e si sono impossessati di ruote che erano in attesa di essere collocate sui treni, e che erano accatastate nel piazzale del cantiere. Tutto materiale in ferro di peso consistente di proprietà dell' Eav.

Pertanto si ritiene che gli autori del colpo abbiano adoperato almeno qualche muletto per sollevare le apparecchiature e collocarle su un camion. Tra l'altro i ladri hanno anche lasciato alcune ruote, probabilmente per mancanza di spazio sul veicolo che le doveva portare via. Altro materiale, sempre ferroso era collocato in alcune casse ed anch'esse sono state svuotate.

Inoltre evidentemente non soddisfatti dell'ammontare del bottino, i malviventi hanno anche prelevato gasolio dai serbatoi delle macchine per il movimento terra che l'impresa adopera per collocare pietrisco e binari. Poi si sono dileguati. Il cantiere nelle ore notturne non è vigilato né vi sono sul posto telecamere pertanto i ladri hanno operato con la massima tranquillità. Dato l'allarme, ieri mattina sono intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Benevento. Gli inquirenti stanno cercando di individuare almeno i veicoli adoperati dai malviventi per il colpo, utilizzando le immagini di alcune telecamere presenti lungo via Munazio Planco, arteria che conduce allo scalo ferroviario.