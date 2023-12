Incidente sulla Nazionale Appia a Maddaloni, furgone si ribalta dopo tamponamento: tre feriti, uno grave

Spettacolare incidente, verso le 13, lungo la Nazionale Appia a Maddaloni in direzione di Santa Maria a Vico. A causa dell'asfalto bagnato causato dalla pioggia battente, un furgone ha prima tamponato un tir che trasportava un muletto, e poi quest’ultimo ha mandato fuori strada il camioncino che si è poi ribaltato.

Oltre ai due mezzi pesanti sono rimaste coinvolte anche due autovetture e ferite tre persone, di cui una finita in prognosi riservata all'ospedale di Marcianise, dove nelle prossime ore sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale di Polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118.

E’ stato necessario l’utilizzo di una scala di piccole dimensioni per tirare fuori dall'abitacolo il conducente del furgone ribaltato. Non si contano gli incidenti che, purtroppo, si verificano nel tratto dell’Appia che dalla città calatina porta alla Valle di Suessola, specialmente quando piove in quanto molti automobilisti non rispettano i limiti di velocità imposti dal codice della strada.