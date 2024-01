Traffico sull'Appia, Gaia nasce nel parcheggio della clinica Villa Fiorita

Il traffico impazzito sull’Appia non ha fermato la voglia di nascere di Gaia, una bellissima bimba di 2680 grammi venuta oggi alla luce nel parcheggio della clinica Villa Fiorita di Capua.

Una location insolita ma di fortuna che ha trasformato una situazione emergenza nella grande gioia di papà e mamma che non è riuscita ad arrivare in tempo presso la casa di cura capuana ma, poco dopo le 17, è riuscita ugualmente a dare alla luce la sua piccola Gaia con il supporto fondamentale dell’èquipe sanitaria del reparto di ginecologia e ostetricia di Villa Fiorita di Capua, guidata da Pierluigi Pozzuoli.

La coppia residente a Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise, è arrivata in tutta corsa alla clinica dove, su indicazione della ginecologa curante Rosa Di Meo, già era pronta la sala travaglio per il parto ma la richiesta di intervento immediato lanciata appena varcato l’ingresso dall’uomo, ha fatto scattare il pronto intervento del team coordinato dal ginecologo di turno Leonardo Di Rosa e dall’ostetrica Eva Tavini che si è portato nel parcheggio antistante la struttura sanitaria atteso l’avanzato stato espulsivo in cui si trovava la donna gravida.

Con l’ausilio anche dell’altra ostetrica Giovanna Fabozzi e del pediatra Mauro Palmieri, dell’anestesista rianimatore Agostino Cantiello e dell’infermiera pediatrica Anna Marotta, la donna è stata assistita nel parto nell’abitacolo della sua auto così da poi metterla in sicurezza insieme alla neonata con il loro trasferimento all’interno della clinica, nel rispetto dei protocolli sanitari, anche emergenziali, previsti in questi casi.

“Mamma e figlioletta stanno ora bene e si trovano ricoverate in una stanza della nostra casa di cura”, spiegano Daniele Percesepe e Pierluigi D’Onofrio dalla direzione sanitaria di Villa Fiorita che, allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, aveva anche ospitato la nascita di Nicole Cappelli, la prima nata del 2024 in Italia assurta negli ultimi giorni alle cronache nazionali tanto da attirare l’attenzione di tutte le televisioni ed i giornali italiani.