Cinghiale a spasso tra auto e pedoni a Casal di Principe, catturato con l'intervento della polizia

Cinghiale avvistato per le strade di Casal di Principe verso le 18. Passeggiava con tranquillità lungo corso Umberto I in direzione di piazza Villa, soffermandosi ad annusare ogni cosa e passando attraverso auto in corsa.

Increduli i passanti si sono fermati a fare foto e registrare video. Intanto è stato lanciato l'allarme. La protezione civile del posto e le forze dell'ordine si sono immediatamente attivate affinché non si verificassero incidenti di alcun genere. In poco tempo la corsa al cinghiale si è conclusa con il fermo di una volante della polizia.

L'animale è stato portato in un luogo appropriato e al sicuro.