Crea una forte sensazione di curiosità la presenza di doppie colonne per il pagamento del ticket della sosta, l’una autonoma dall’altra, in vari punti della città. Sia in prossimità del tribunale sia nelle strade principali del centro urbano, non sfuggono all’attenzione dell’automobilista - e anche del pedone - coppie di dispositivi elettronici per la riscossione del contributo dovuto in caso di parcheggio nelle piazzole blu. Un’anomalia, questa, che sta suscitando varie interpretazioni, nel silenzio delle istituzioni preposte.

Trattandosi di colonne di diverso modello, sembra verosimile l’ipotesi secondo cui le stesse apparterrebbero a ditte diverse per la gestione della sosta. Potrebbe trattarsi dell’avvicendamento tra la società uscente e quella subentrante, quest’ultima - in realtà - già aggiudicataria del servizio nel 2014 ma, all’epoca, esclusa per antieconomicità dell’offerta. La mancata previsione del pagamento di Tarsu e Cosap, che per il Comune dovevano essere poste a carico dalla proponente, quali tributi gravanti sugli spazi per la sosta, fece considerare illegittima la procedura.

«Vorremmo capirci qualcosa in più», ha commentato un professionista mentre cercava di intuire dove inserire utilmente il contante al cospetto delle due colonnine erogatrici del ticket. Effettivamente, davanti a due dispositivi entrambi funzionanti, più di un dubbio sovviene alla mente. Leggendo meglio quanto riportato nei riquadri dei due display, salta all’occhio anche una difformità oraria di non poco conto. Mentre le vecchie colonne indicano come fascia oraria della sosta, esclusi i festivi, quella che va dalle 8 alle 20, i dispositivi di recente installazione specificano invece l’obbligo del ticket fino alle 22.

Di fronte a questa situazione, chiunque alle 21 ha necessità di sostare in centro davvero si imbatte in un insolito interrogativo. Pago o non pago? Tecnicamente, i cartelloni stradali presenti in zona riportano l’orario vigente fino alle 20. Ma c’è da tenere in considerazione anche la meticolosità degli ausiliari della sosta. «Forse è stato modificato il piano parcheggio - ha dichiarato un altro cittadino - e l’utenza non è ancora stata informata». Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, che ha nel frattempo risolto il contratto alla precedente ditta che gestiva la sosta a pagamento, dovrebbe dare indicazioni più chiare. Due colonne, l’una a ridosso dell’altra, generano molta confusione nel contribuente.