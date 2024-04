I carabinieri di Casal di Principe hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo, indagato per truffa aggravata e continuata. L'indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato relativamente e tre episodi di truffa commessi nei primi mesi del 2024 a Casal di Principe, Villa Literno e Casaluce ai danni di tre anziani.

Nello specifico, l’indagato si palesava, di volta in volta, come amico ed emissario di un parente della vittima richiedendo, a suo nome, denaro o altri oggetti di valore necessari ad aiutarlo per una sopraggiunta difficoltà, inducendo così in soggezione la vittima che si vedeva costretta a consegnare oggetti in oro ed argento in suo possesso. In una circostanza la vittima si è vista costretta a cedere la propria fede nuziale, per rispondere alle richieste dell’indagato. L’uomo è ai domiciliari.