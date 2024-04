Napoli, un giovane tenta di truffare una coppia di anziani e poi li deruba: arrestato dalla polizia

Tenta di truffare una coppia di anziani, poi li deruba: è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato. Il malvivente è entrato in azione a Napoli, in piazza Nazionale, spacciandosi per il figlio degli anziani e chiedendo di prestargli settemila euro per il pagamento di una multa, somma che «un amico» sarebbe passato a ritirare.

Successivamente lo stesso malvivente, fingendo di essere il presunto amico del figlio, ha bussato alla porta ed è stato fatto entrare in casa.

Qui la donna si è insospettita e ha iniziato a gridare, ma il ladro, prima di dileguarsi, è riuscito a portare via una scatola con circa 96mila euro, un contenitore di biscotti con dentro monili in oro per circa 15mla euro, più banconote per altri 500 euro che si trovavano sul tavolo di cucina. L'accaduto è stato denunciato agli agenti del commissariato Montecalvario: grazie alle descrizioni fornite e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno rintracciato in pochissimo tempo il malvivente nei pressi di via Miano a Scampia. Quest'ultimo, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di due telefoni cellulari e di 2500 euro. Il giovane, un 18enne napoletano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per furto in abitazione aggravato.