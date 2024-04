Nella serata di ieri gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia nel transitare in vico Cappella a Pontenuovo hanno notato una persona che, dopo aver ricevuto una banconota, ha consegnato qualcosa ad un soggetto che si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto dopo un tentativo di fuga trovandolo in possesso di 2 involucri di crack, che lo stesso stava tentando di occultare all’interno del cavo orale, di un bilancino di precisione e di 127 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

APPROFONDIMENTI Napoli, droga tra le pareti Napoli, arrestato spacciatore con 121 dosi di marijuana Napoli, spaccia eroina dai domiciliari

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 40enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici ed irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.