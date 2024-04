Napoli, droga tra le pareti: pusher marocchino arrestato nel quartiere San Lorenzo

A Napoli, nel quartiere San Lorenzo, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato per spaccio di droga un 29enne originario del Marocco già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo a via Santa Caterina a Formiello mentre cedeva dello stupefacente a tre clienti. Il 29enne è stato perquisito e trovato in possesso di 139 euro ritenuti provento del reato. Trovate, inoltre, 9 dosi di crack.

Lo stupefacente era nascosto tra le intercapedini dei muri che il pusher prendeva di volta in volta a seconda della richiesta. L’uomo è ora in arresto e in attesa di giudizio.