Scampia, preso mentre butta la droga: arrestato 29enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Ernesto Rossi, hanno notato un soggetto che ha consegnato una busta ad un uomo a bordo di una moto.

I due, accortisi della presenza degli operatori, si sono dati alla fuga; il conducente, dopo aver abbandonato il mezzo, ha perso la busta ed è riuscito a dileguarsi a piedi; il secondo fuggitivo, invece, è stato bloccato poco distante e trovato in possesso di 3 cellulari e di 1.475 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno immediatamente recuperato la busta, che il prevenuto aveva consegnato al guidatore, al cui interno hanno rinvenuto 70 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 29 grammi e 41 cilindretti del peso di circa 19 grammi di eroina.

Per tali motivi, l’indagato, il 29enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti.