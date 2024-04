Pretende denaro e minaccia i genitori con un coltello, 39enne arrestato a Casaluce

Vuole soldi dai genitori e al loro rifiuto, li minaccia con un coltello: arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 39enne di Casaluce. A sedare la violenta lite in famiglia sono stati i carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile allertati da una richiesta di aiuto al "112" di una coppia del luogo, esasperata e intimorita dalle minacce del figlio convivente.

Giunti sul posto, i militari hanno raccolto lo sfogo della donna, che scossa e preoccupata, ha riferito che il figlio 39enne, armato di un grosso coltello da cucina, li aveva prima minacciati di morte e poi si era fotto consegnare dal padre 50 euro in contanti.

Entrati nell’appartamento i carabinieri hanno notato che uno dei cassetti della cucina era stato sradicato e le posate lanciate sul pavimento e poco distante, sul balcone, hanno sorpreso il 39enne che, in evidente stato di ubriachezza e alterazione, minacciava verbalmente anche il fratello intervenuto per sedare la lite.

La madre, rifugiatasi in una delle stanze, sollevata dall’arrivo dei carabinieri ha subito denunciato i continui maltrattamenti subiti ormai da tempo da parte del figlio. Il 39enne avrebbe tenuto nei loro confronti atteggiamenti violenti e di continua sfida al solo scopo di ottenere del denaro. Richieste continue alle quali la coppia, esasperata dalla situazione, non poteva più fare fronte. Alla vista dei carabinieri il 39enne si è subito calmato permettendo a questi ultimi di procedere con una perquisizione personale. Accompagnato in caserma è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.