Castellammare di Stabia, arrestato spacciatore: nascondeva droga in casa

Carabinieri e contrasto alla droga, massima attenzione all’area dei Monti Lattari che con le stagioni più calde offre le condizioni climatiche perfette per le coltivazioni di cannabis. Questa volta i militari della sezione radiomobile stabiese si è concentrata nell’area cittadina di Castellammare.

In via Cassiodoro è finito in manette Adriano Greco, 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati oltre 180 grammi di marijuana, 150 di hashish e un bilancino di precisione.

E ancora materiale per il confezionamento e circa 350 euro in contante, ritenuto provento illecito.