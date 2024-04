Imprenditore agricolo ucciso 9 anni fa a Santa Maria Caua Vetere, preso il killer: è un 33enne albanese

A 9 anni dall'omicidio dell'imprenditore agricolo Pasquale Guarino di Santa Maria Capua Vetere, ucciso nella sua azienda agricola in un tentativo di rapina, i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato un 33enne di nazionalità albanese. Sarebbe stato lui l'esecutore materiale. L'operazione è stata messa in atto con agenti di Frontiera Aerea di Fiumicino: il 33enne risponde di omicidio aggravato in concorso, rapina aggravata in concorso e tentata rapina aggravata in concorso.

L'arresto è stato eseguito, al termine di una fattiva e sinergica collaborazione, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, tra i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, l'Interpol ed il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha provveduto all'estradizione dell'indagato, localizzato in Inghilterra.

Il provvedimento al termine di un'attività in seguito alla riapertura delle indagini del delitto avvenuto il 23 settembre 2015 a Santa Maria Capua Vetere - località Savignano, via Pozzilli.

Un gruppo di almeno tre persone, nel tentativo di commettere una rapina ai danni di Guarino, lo colpiva con due colpi d'arma da fuoco. La morte avvenne poco dopo all'ospedale di Santa Maria Capua Vetere. La ricostruzione del delitto è stata possibile attraverso l'analisi del contenuto di intercettazioni telefoniche, nonché delle immagini riprese da alcune telecamere nella zona, dei tabulati di traffico telefonico e delle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui fatti di effettuare una ricostruzione della complessa vicenda delittuosa che è culminata con l'assassinio del citato imprenditore.