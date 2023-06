Sorpreso a rubare in un deposito agricolo, manette per un 40enne sannita

Un 40enne sannita è stato arrestato in flagranza per furto. Tutto è iniziato con la segnalazione al 112 di un probabile furto in atto all’interno di un deposito agricolo di Castelfranci.

Sul posto è giunta una pattuglia della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, che in breve tempo hanno individuato e bloccato il malvivente. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, che all’esito di perquisizione è stato sorpreso in possesso dei 4 bidoni contenenti 80 litri di benzina agricola, rubati poco prima.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.