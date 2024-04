Smiraglia, revocati i domiciliari ma niente incarichi per un anno

Revocati gli arresti domiciliari all’ex dirigente del comune di Avellino Filomena Smiraglia, coinvolta nell’inchiesta Dolce Vita. Per l’architetto partenopeo è stata sostituita la misura degli arresti domiciliari con una meno afflittiva: l’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Dunque per i giudici dell’VIII sezione del Tribunale della Libertà, resta confermata la gravità indiziaria come prospettata dalla procura di Avellino, il tribunale ha solo sostituito gli arresti domiciliari con l’interdizione dai pubblici uffici.