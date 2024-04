Due imprenditori agli arresti domiciliari, altri quattro destinatari della misura cautelare dell'obbligo di dimora, sigilli a 120mila euro e a due supermercati.

È il bilancio dell'indagine della Procura di Napoli Nord e del Gruppo di Aversa della Guardia di Finanza su un sistema di frodi fiscali e riciclaggio messo in piedi da imprenditori operanti in provincia di Caserta nel settore della distribuzione alimentare; nei loro confronti si procede anche per bancarotta fraudolenta distruttiva. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip di Napoli Nord. La frode fiscale accertata è pari a 337mila euro.

APPROFONDIMENTI Appalti, condannato per corruzione Beccati in autostrada con 6mila euro Truffa una 99enne, incastrato dalle telecamere

L'indagine è partita dal fallimento di una società proprietaria di due supermercati. Le fiamme gialle hanno scoperto che gli amministratori avevano svuotato l'azienda di tutti gli asset senza pagare alcuna obbligazione fiscale e con il fine di sottrarli all'esecuzione dei creditori, reimmettendo poi beni e soldi in altre tre società risultate cloni di quella fallita; c'era dunque piena continuità tra le varie compagini societarie.

Il passivo verso i creditori è risultato di 654mila euro. Sequestrate due società-clone - cui è stata contestata la responsabilità amministrativa come conseguenza del delitto di auto-riciclaggio commesso dai vertici - con due supermercati, la cui attività però non è stata fermata e proseguirà con un amministratore nominato dal gip.