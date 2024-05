Un carabiniere forestale libero dal servizio ha salvato a Rocchetta e Croce, nel Casertano, una 89enne che stava per essere travolta dalle fiamme innescate dalla combustione accidentale della canna fumaria. Il militare era in paese per visitare i genitori, quando si è accorto dell'intensa coltre di fumo e delle fiamme che divampavano sul tetto di un'abitazione vicina.

APPROFONDIMENTI Centro Campania: la Procura nomina due periti Santa Maria a Vico, acquisti con carta rubata Caserta, la polizia locale scopre due lavoratori in nero

Con l'aiuto di una conoscente, il carabiniere ha subito raggiunto la casa dove l'89enne, incurante del pericolo, stava discutendo animatamente con la figlia 60enne che cercava invano di convincerla ad allontanarsi dal camino e ad uscire per salvarsi; il militare non ha perso tempo, e con voce ferma ha spiegato all'anziana che doveva uscire immediatamente; l'89enne si è lasciata convincere ed è stata portata fuori.

Poco dopo i sanitari del 118 ne hanno verificato le buone condizioni di salute, mentre i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Teano) hanno spento il rogo, che ha distrutto parzialmente la copertura in legno del tetto