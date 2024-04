Caserma intitolata al carabiniere Elefante ucciso da un latitante

La caserma di Chiusano San Domenico intitolata al carabiniere scelto medaglia d’argento al valor militare, Giovanni Elefante, ucciso il 17 ottobre del 1964 durante un’operazione per la cattura di un latitante. Alla solenne cerimonia hanno partecipato autorità militari, civili e religiose. Presente il prefetto di Avellino, Paola Spena.

«Momento commovente e di riconoscenza nei confronti di un carabiniere che ha dato la sua vita per tutelare la comunità.

L’Arma dei carabinieri si conferma presidio di legalità sul territorio. La targa rappresenta un modello per tutti i cittadini, il rapporto di fiducia tra cittadini e carabinieri riferimento fondamentale. Giovanni Elefante è stato un eroe per tutti”, evidenzia il prefetto Spena. “La presenza dei giovani è stata un regalo grandissimo - sottolinea il colonnello Domenico Albanese, comandante provinciale dei carabinieri irpini -. È stato un momento per noi importante che ci richiama all’impegno quotidiano: quello di proteggere la comunità che ci è stata affidata. È questo il senso vero della giornata».

A presenziare, inoltre, il vicecomandante della Legione Carabinieri Campania, Claudio Mazzarese Fardella Murgivera: «Un giovane carabiniere che ha perso la vita per la comunità rappresenta un alto senso del dovere. Un modello importante per i giovani”. La targa è stata scoperta dalla nipote Anna Laura Elefante: “Un giorno molto atteso ed emozionante per la nostra famiglia». Il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, mette in risalto l’importanza di una iniziativa del genere per la comunità locale.