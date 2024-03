Melito Irpino, incendio distrugge capannone agricolo

Un incendio di notevoli proporzioni ha distrutto un capannone di un'azienda agricola di Melito Irpino.

Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata di ieri e in breve tempo hanno avvolto la struttura nella quale oltre a macchine utilizzate per il taglio e l'imballaggio del fieno erano ospitati allevamenti di polli e conigli. Buona parte degli animali è stata messa in salvo.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Grottaminarda e del Comando provinciale di Avellino con diverse squadre e tre autobotti che hanno impedito il propagarsi delle fiamme alle vicine abitazioni.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Indagini sono in corso per risalire alle cause.