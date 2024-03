È in coma farmacologico il 23enne di Sturno rimasto ustionato l'altro ieri a causa dell'esplosione di una bombola di gas all'interno della sua abitazione. Michele Salerno si trova ricoverato presso il Centro Grandi Ustioni di Napoli. Ha ustioni importanti su gran parte del corpo. La comunità di Sturno prega per lui. Il sindaco Vito Di Leo esprime la propria vicinanza al giovane e alla sua famiglia. L'episodio si è verificato domenica pomeriggio intorno alle 13 in via Tre Santi. Secondo i primi accertamenti, la deflagrazione è avvenuta a causa di un tubo del gas difettoso.

L'esplosione è stata potente. Poi ha determinato l'incendio. Il 23enne era diventato una torcia umana. Una scena drammatica. Il forte boato e le urla strazianti del ragazzo hanno messo in allarme i vicini di casa. Si sono subito prodigati per soccorrerlo. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per la gravità delle condizioni, Michele Salerno è stato trasportato in eliambulanza presso il Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Anche il suo gattino è rimasto ustionato. Il felino è stato affidato alle cure del Servizio Veterinario dell'Asl. I caschi rossi del distaccamento di Grottaminarda hanno domato le fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento, hanno effettuato i propri rilievi. I danni all'abitazione sono ingenti. La casa è stata dichiarata inagibile. La potente deflagrazione ha fatto saltare il portone e danneggiato pesantemente gli arredi.

Lo stabile è stato sottoposto a sequestro per permettere ulteriori accertamenti. I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno avviato le indagini. Il sindaco Di Leo è in contatto costante con la famiglia. La comunità è sotto choc per quanto accaduto l'altro ieri. In tanti pregano per Michele.