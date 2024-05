Sono stati identificati gli autori del violento pestaggio ai danni di un giovane 28enne avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Villanova del Battista. Si tratta di tre uomini di età compresa tra i 26 e i 40 anni che sono stati denunciati per lesioni personali. Sono tutti dello stesso paese della vittima. Non sono ancora chiari i motivi alla base della brutale aggressione.

Potrebbe essere stata una spedizione punitiva nei confronti del giovane, forse per uno sguardo di troppo a una donna. Ma potrebbero esserci anche altre questioni. Sono circostanze al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino che hanno svolto le indagini insieme ai colleghi della stazione di Zungoli.

Il 28enne ha rimediato ferite e traumi in varie parti del corpo. Per lui venticinque giorni di prognosi. L'episodio si è registrato, dunque, nella notte tra sabato e domenica. Il 28enne stava rientrando a casa a bordo della sua auto dopo una serata passata con gli amici. Lungo la strada provinciale 11, nel territorio del comune di Villanova del Battista, il ragazzo sarebbe stato affiancato da un'altra vettura a bordo della quale vi erano le tre persone che sono state denunciate dai militari dell'Arma.



Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre avrebbero fatto in modo che la vittima scendesse dalla sua macchina. Successivamente si sarebbe scatenato il violento pestaggio. Il 28enne è stato colpito con calci e pugni. Tre contro uno. Durante l'aggressione, alla vittima sarebbero stati sottratti il cellulare e il portafogli. Oggetti che sono stati ritrovati dai carabinieri a pochi passi dal luogo del pestaggio. Una pattuglia di militari è subito intervenuta dopo essere stata allertata.

Dopo il pestaggio, i tre si sarebbero allontanati lasciando a terra il 28enne. Il ragazzo ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale di Ariano Irpino. Giunto al pronto soccorso del Tricolle, è stato sottoposto alle cure necessarie e a tutti gli esami diagnostici. Il giovane ha riportato lesioni e traumi guaribili in venticinque giorni. I carabinieri hanno ascoltato la vittima per cercare di ricostruire la vicenda. Hanno raccolto anche altri elementi utili alle indagini.



Da un incrocio dei dati informativi con quelli raccolti durante i servizi di controllo del territorio, i militari dell'Arma sono riusciti ad avere riscontri utili per risalire all'identità degli autori del pestaggio. I tre uomini, dunque, che sono residenti a Villanova del Battista come la vittima, sono stati individuati e denunciati alla Procura della Repubblica di Benevento. Devono rispondere del reato di lesioni personali. Appena venti giorni fa si era registrato sempre in Valle Ufita un altro episodio simile.

In piazza Plebiscito ad Ariano Irpino, nei pressi del campanile, si verificò una rissa che vide coinvolti giovanissimi, alla quale parteciparono anche minori. Ad avere la peggio un 27enne di San Sossio Baronia che fu trasportato in ospedale. Nella colluttazione riportò importanti lesioni al volto. In quell'occasione a rimanere ferito, ma lievemente, anche un 40enne intervenuto per difendere l'amico 27enne. Per quell'episodio i carabinieri denunciarono quattro giovani di età compresa tra i 18 e 20 anni.



Durante le riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura vengono programmati specifici servizi di controllo dei luoghi della movida, soprattutto, per prevenire risse e per garantire la sicurezza dei ragazzi e dei residenti. Servizi che vengono modulati in base alle esigenze che di volta in volta si presentano.