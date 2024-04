Una persona denunciata per possesso di armi e un’altra per maltrattamenti in famiglia. È il bilancio dei controlli straordinari da parte degli agenti del commissariato di polizia di Cervinara. Il monitoraggio ha interessato i comuni della Valle Caudina.

Impegnati 47 equipaggi. Sono stati pianificati mirati servizi di controllo tesi anche alla prevenzione dei furti in abitazione e delle varie forme di illegalità.

APPROFONDIMENTI San Martino Valle Caudina, bruciate due auto, le fiamme distruggono condotta del gas Cervinara, droga sequestrata e armi ritirate: task force in Valle Caudina della Polizia Cervinara, non mandano i figli a scuola: marito e moglie nei guai

Nel corso di queste attività sono state denunciate due persone in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, di cui una per detenzione illegale di arma, in quanto nel corso di un controllo è stata trovata in possesso di tre coltelli, l’altra per maltrattamenti posti in essere nei confronti dei componenti del proprio nucleo familiare