Diciassette liste per sette candidati, arriverà solo oggi il verdetto definitivo di ammissione o esclusione da parte della commissione elettorale circondariale sulla contesa ad Avellino. In provincia - 42 i comuni al voto - già nella giornata di sabato è stata ricusata la lista “Mo Basta” a Sant'Andrea di Conza guidata da Maria Carmen Vigorito per mancanza di alcuni timbri e firme sugli atti. Nel piccolo comune irpino - 1.368 elettori - sfiderà solo il quorum l'uscente Gerardo D'Angola, in corsa per il quarto mandato con “Impegno per Sant'Andrea”.

Nel capoluogo, c'è invece attesa per il pronunciamento relativo alla quarta lista collegata alla candidatura di Laura Nargi. La formazione centrista “Per Avellino”, promossa dall'ex consigliere Carmine di Sapio, da sabato è stata accettata con riserva. I 29 nomi in lizza sono sub judice - tra questi lo stesso Di Sapio, eletto nel 2019 con la formazione di Livio Petitto “Ora Avellino” - per carenza della documentazione obbligatoria allegata. Non solo, nell'intestazione della lista non sarebbe stato specificato il collegamento al candidato sindaco - presente invece nel simbolo -.

Nella giornata di sabato, i rappresentanti di lista della coalizione a sostegno dell'ex vice sindaca si sono adoperati per raccogliere i documenti mancanti e consegnarli negli uffici al secondo piano di Palazzo di città. Atteso in giornata il responso da parte dell'organismo in Prefettura. Assente alla presentazione delle liste sabato in comune, Laura Nargi “c'è” invece sui social.

Solo ieri l'ex assessore a Turismo, Attività produttive e personale, ha fatto sentire nuovamente la sua voce tramite un breve video postato sui suoi canali (mancava un suo post sui profili ufficiali dal 15 aprile scorso, data dell'ultimo consiglio comunale nonché del suo compleanno ndr). Abbigliamento nero, alle spalle un roseto, la Nargi si ri-presenta alla città dopo la candidatura annunciata lo scorso 7 maggio con una stringata nota stampa: «Eccomi, sono Laura, ho 40 anni. Molti di voi già mi conoscono. Sono una giurista, con esperienza amministrativa e per anni ho gestito lo studio diagnostico di famiglia - esordisce Nargi -. Faccio politica nelle istituzioni dal 2013 - eletta nella fila del Partito democratico di cui è stata anche dirigente a livello regionale negli anni ndr - e nella scorsa consiliatura sono stata Vicesindaco. Insomma, non sono proprio una sprovveduta come qualcuno vuole farvi credere» sottolinea.

Negli scorsi giorni, l'accusa del candidato sindaco Antonio Gengaro per il centrosinistra che l'aveva etichettata poco elegantemente come una novella «Alice nel paese delle meraviglie». Una stoccata per rimarcare il coinvolgimento della vice di Festa nel quadro delle indagine relative alla gestione amministrativa che ha terremotato la fine del mandato elettorale. Mentre Gianluca Festa è stato confermato agli arresti domiciliari dal tribunale del Riesame di Napoli, Nargi è stata protagonista suo malgrado di una perquisizione domiciliare e raggiunta da una informativa di garanzia. Un atto dovuto, hanno spiegato i suoi avvocati.

Da qui il resoconto della Nargi: «In questi cinque anni ho lavorato con impegno e dedizione per restituire alla nostra città una chiara identità, attraverso azioni concrete che hanno permesso ad Avellino di risollevarsi, di ri-acquistare dignità e consapevolezza del proprio ruolo. Adesso mi candido alla carica di Sindaco con un progetto Amministrativo per migliorare ulteriormente la vita, le aspettative e le opportunità di chi abita e lavora ad Avellino. A chi pensa - avverte - che io non possa avere idee e visione, forza e cuore per realizzarle, dico che non conosce la determinazione, il coraggio e le capacità di noi donne. Avellino è al centro del mio progetto di vita. È qui che parte la mia storia ed è qui che immagino il mio futuro» conclude. Tra gli hashtag in calce #DignitàeCuore.

Dopo aver compattato la squadra democratica dei consiglieri uscenti, Antonio Gengaro si avvia a guidare una lunga serie di iniziative nel corso di questo lungo mese di campagna elettorale scandagliando la città “mattonella per mattonella”, rivendica sui social. Domani presso il comitato elettorale di piazza libertà la presentazione della lista “Per Avellino con Gengaro”, con i riferimenti di Sinistra Italiana, Controvento, Verdi e Azione.