Muore schiacciato dal suo trattore dopo essere precipitato in una scarpata. Il corpo ritrovato dopo alcune ore di ricerche. Tragedia a Bonito, in contrada Girasole. A perdere la vita Raffaele Martino, 75 anni, originario del posto. Non era rientrato a casa l'altra sera. Proprio questa circostanza aveva messo in allarme i figli che si sono attivati nelle ricerche. Inizialmente senza esito. La preoccupazione a questo punto si è fatta più pressante. È stato necessario l'aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI Papà di 33 anni morto schiacciato da un macchinario Trovato privo di vita l'anziano disperso Morti sul lavoro, mattanza senza fine

E così che nel cuore dell'altra notte, intorno alle 2.50, è stato trovato. Purtroppo, senza vita. Il corpo del 75enne di Bonito è stato rinvenuto in una scarpata schiacciato dal suo trattore. Avrebbe fatto un volo di circa cinque metri per poi precipitare giù. L'incidente è accaduto in contrada Girasole a Bonito. In quella zona l'anziano aveva un fondo di sua proprietà che coltivava da anni.

Il corpo esanime è stato recuperato dai vigili del fuoco. Poi affidato - dopo gli accertamenti del medico legale e del magistrato di turno - alle onoranze funebri che lo hanno trasportato presso l'obitorio dell'ospedale Rummo di Benevento. Sul drammatico incidente è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica sannita. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia sulla salma dell'anziano. L'esame necroscopico potrebbe fornire chiarimenti sulle cause del decesso che saranno utili a ricostruire il sinistro mortale.

I carabinieri della Stazione di Bonito hanno eseguito i rilievi necessari per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il dolore è stato immenso per i figli quando hanno scoperto che cosa fosse accaduto al loro papà. Raffaele Martino era uscito nel pomeriggio dell'altro ieri a bordo del suo trattore e si era diretto nel suo fondo per svolgere lavori ai campi. Gli accertamenti dei carabinieri serviranno anche a determinare l'ora in cui approssimativamente è accaduto l'incidente. E per stabilire anche se il mezzo agricolo possa avere avuto qualche guasto meccanico. L'anziano stava probabilmente facendo ritorno a casa.

Secondo una prima ricostruzione, il trattore potrebbe essersi ribaltato a causa del dislivello del terreno. Poi è precipitato giù nella scarpata facendo un volo di circa cinque metri. Il corpo senza vita è stato trovato schiacciato dal trattore. L'anziano potrebbe essere morto sul colpo. Saranno gli accertamenti autoptici a determinare questa circostanza.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda a recuperare il corpo per poi affidarlo ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma, dunque, è stata trasportata presso la sala morgue del nosocomio sannita per ulteriori accertamenti. Il mezzo agricolo è stato sottoposto a sequestro per poter effettuare altre verifiche. La drammatica notizia ha sconvolto parenti, amici e conoscenti dell'uomo.

I figli si erano preoccupati perché il 75enne non era rientrato a casa come di consueto. Sono andati a cercarlo, purtroppo, senza avere alcuna notizia del padre. La preoccupazione si è tramutata in un brutto presentimento. Hanno allertato i carabinieri e i vigili del fuoco che si sono messi all'opera per trovare l'anziano. Dopo alcune ore nel corso della notte, purtroppo, il tragico epilogo. Sono tanti gli incidenti agricoli con il trattore. In alcuni casi mortali.

Alla fine di marzo, un 83enne di Monteverde è deceduto in seguito a un incidente con il suo trattore. Invece, un mese fa ad Ariano Irpino, un 56enne è rimasto gravemente ferito. Ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato e lo ha travolto. E ancora. Qualche giorno prima ad Aquilonia, un 50enne aveva perso una gamba, sempre a causa di un incidente nei campi.