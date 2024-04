Cervinara, non mandano i figli a scuola: marito e moglie nei guai

Marito e moglie denunciati perché non mandavano i figli a scuola. L'episodio è avvenuto a Cervinara. Sono stati i carabinieri a scoprire che i bambini di una famiglia della Valle Caudina non avevano frequentato l'anno scolastico.

Dagli accertamenti è risultato che i ragazzini non avevano frequentato nemmeno un giorno. I due coniugi ascoltati dai militari dell'Arma non sono riusciti a dare una spiegazione sul fatto di non aver mandato i figli a scuola.

Per loro è scattata la denuncia per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare. Sempre in ambito familiare è stato arrestato anche un 50enne di Manocalzati in esecuzione di un'ordine di carcerazione a seguito di sentenza per delitti contro l’assistenza familiare.