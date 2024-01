Dipinti di Picasso e Chagall rubati 14 anni fa, ritrovati in un seminterrato in Belgio

Due dipinti rubati nel 2010 in Israele, La Testa, di Pablo Picasso e L'uomo in preghiera di Marc Chagall, sono stati rinvenuti in un seminterrato, nella città belga di Anversa, secondo i media belgi, citati dall'agenzia Efe.



Le opere, sono state rubate a un collezionista d'arte di Tel Aviv, e sono state ritrovate la settimana scorsa in seguito a un'indagine condotta dalla polizia giudiziaria federale a Namur, nella regione della Vallonia.

Le indagini sono iniziate alla fine del 2022, quando le forze di polizia sono state informate che un residente di Namur aveva messo in vendita le due opere.

Nel corso del 2023 le indagini hanno portato alla conclusione che l'indagato era in possesso delle opere.

Tuttavia, solo la settimana scorsa la polizia giudiziaria di Namur ha effettuato due perquisizioni, su richiesta del gip, presso l'abitazione del principale sospettato.

Nella casa dell'uomo, detenuto, è stata ritrovata una grossa somma di denaro, ma non i quadri e nonostante avesse confessato di averli, in un primo momento non ha voluto dire dove.

Infine, i dipinti sono stati ritrovati in un seminterrato della città portuale di Anversa, nelle Fiandre. Le opere erano imballate perfettamente, in modo da restare in perfette condizioni.

Al momento della rapina, le suddette opere erano valutate circa 820mila euro.