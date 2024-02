Protesta trattori, bloccato in Belgio il confine con l'Olanda: caselli autostradali chiusi, bloccati depositi nei supermercati

La protesta dei trattori in Belgio sposta il suo focus al confine con l'Olanda dopo il tumultuoso "giovedì nero" causato dall'assedio a Bruxelles. Nella regione delle Fiandre, si segnalano blocchi stradali lungo la A12, la E19 e la E34. Inoltre, diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi sia in entrata che in uscita. Le autorità olandesi raccomandano ai cittadini che devono viaggiare in Belgio di rimandare i loro spostamenti. Nel frattempo, la situazione a Bruxelles si è stabilizzata, con il ritorno alla calma dopo le proteste degli 1300 trattori che si sono tenute ieri. Alcuni blocchi stradali sono stati segnalati anche nella regione della Vallonia.

Sale sempre di più la pressione degli agricoltori in Belgio: si moltiplicano i blocchi ai centri di distribuzione dei supermercati.

Il premier belga Alexander De Croo ha fatto appello agli agricoltori a rimuovere i blocchi stradali, in corso ormai da giorni in tutto il Paese. «Il segnale è stato dato. Lo abbiamo ricevuto sia a livello federale che a livello Ue. Oggi toccherà al governo fiammingo. C'è l'impegno a continuare a lavorare insieme nelle prossime settimane. Penso che sia giunto il momento di togliere i blocchi», ha detto il premier, alla guida della presidenza di turno Ue, ai microfoni dell'emittente Vrt. «Il nostro approccio è stato quello di avviare le consultazioni mentre altri chiedevano di inviare l'esercito», ha sottolineato, auspicando «dialogo».

#bruxelles #agricoltori #proteste #trattori #europa ♬ suono originale - Il Messaggero @ilmessaggero.it Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di Bruxelles, in particolare in prossimità del quartiere europeo, dove sono attesi i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli agricoltori, arrivati da tutta Europa per protestare contro la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal, hanno bloccato Place de Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento europeo, e hanno appiccato alcuni roghi con legna e pneumatici. Molte le esplosioni di petardi. 📝 Francesco Bechis / #ilmessaggero

Giornata di caos in Sardegna

Terza notte di fila per gli agricoltori e i pastori sardi davanti al varco Dogana del porto di Cagliari. Non c'è ancora una data precisa per la cessazione della lotta: i promotori della manifestazione decideranno lo stop solo coordinandosi con i colleghi che combattono le stesse battaglie nel resto d'Italia e in Europa. Tutto questo in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee. Una notte, quella trascorsa dai manifestanti, un pò diversa dal solito: clacson, fischi e luci accese dei trattori e cielo illuminato dai fumogeni. Uno scenario quasi da stadio per ricordare anche alla città che il presidio contro le politiche agricole dell'Ue continua ad oltranza. Poi il solito falò per riscaldarsi. E quindi il riposo tra trattori e gazebo. Ieri c'era stata una diversificazione delle strategie di lotta con pastori e agricoltori che hanno effettuato un giro a Cagliari con i loro trattori. Tappa anche ad Assemini per l'amichevole del Cagliari contro il Pirri e incontro-chiacchierata al termine dell'allenamento con il centrocampista rossoblù Nandez. Obiettivo: coinvolgere la città e far conoscere le ragioni della battaglia iniziata martedì con il presidio al porto.