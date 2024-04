«Il suo corpo produce alcol», uomo assolto dall'accusa di guida in stato d'ebbrezza: cos'è la sindrome dell'autoproduzione di birra

Un uomo belga è stato assolto dall'accusa di guida in stato di ebbrezza perché affetto da sindrome dell'autobrewery (ABS, sindrome della fermentazione intestinale), una condizione estremamente rara in cui il corpo produce alcol. L'avvocato Anse Ghesquiere, riporta il Guardian, ha dichiarato che «un'altra sfortunata coincidenza» vuole che il suo cliente lavori in una fabbrica di birra, ma i tre medici che lo hanno esaminato in modo indipendente hanno confermato la sindrome di cui soffre.

La sentenza del tribunale di Bruges

Secondo i media belgi, nella sentenza il giudice del tribunale di Bruges ha sottolineato che l'imputato, il cui nome non è stato fatto trapelare, non presentava sintomi di stato di ebbrezza.

Lisa Florin, biologa clinica dell'ospedale belga AZ Sint-Lucas, ha affermato che le persone con ABS producono lo stesso tipo di alcol presente nelle bevande alcoliche, ma che generalmente ne avvertono meno gli effetti.

Cos'è la sindrome dell'autobrewery

Le persone non nascono con la sindrome dell'autobrewery ma possono svilupparlo nel caso soffrano già di un’altra condizione legata all’intestino. Gli effetti collaterali ricorrenti sono mal di stomaco, vertigini, bocca secca, postumi dell'ubriachezza (hangover), disorientamento, sindrome dell'intestino irritabile e sindrome da affaticamento cronico. Questi effetti possono portare ad altri problemi di salute come la depressione, l'ansia e la scarsa produttività sul lavoro. Lo stato di intossicazione inoltre può portare a difficoltà personali nel quotidiano, e la relativa difficoltà nel riconoscere la condizione può rendere difficile individuare il trattamento adatto