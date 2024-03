Igiene. Decoro. Più osservanza di comportamenti civici. E nuovi divieti che vanno dallo stop alle vendite alcoliche dopo le 22 tramite distributori automatici, al divieto di abbandono di cibo per animali in strada. Vietato anche diffondere musica casalinga fino alle 16 e la sera dopo le 22. E ancora, linea severa contro le pallonate a Piazza della Libertà, dove per altro c’è il blocco alla circolazione con monopattini e velocipedi. Il Comune, con delibera di giunta, approva dopo 22 anni il nuovo Regolamento di polizia urbana. Un provvedimento a cui ha lavorato per mesi l’assessore alla sicurezza, Claudio Tringali. Considerato che l’attuale Regolamento di Polizia Municipale, adottato con delibera di Consiglio Comunale del lontano 4 aprile 2002 «costituisce uno strumento ormai datato – si legge nella delibera di giunta - e non adeguato a rispondere alle attuali esigenze della società ed alle novità normative intervenute negli anni», «risulta imprescindibile per la città di Salerno, munirsi di uno strumento normativo attuale, duraturo, efficace, che promuova la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile». Più rispetto e attenzione per monumenti. E decoro in strada e a casa.

LE REGOLE

Nel regolamento è prevista la multa severa di 500 euro per violazione del divieto di esercizio di attività ludiche, come la semplice giocata a pallone nelle seguenti location della city: Piazza della Libertà, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Flavio Gioia, Piazza Abate Conforti, Piazza Alfano I, Piazza don Enzo Quaglia, via Giovanni da Procida, via Roberto il Guiscardo, via dei Mercanti, Piazza Sedile del Campo. In queste piazze è fatto divieto – si legge - di attività ludiche (come il gioco del pallone) che generano disturbo alla sicurezza urbana e alla quiete pubblica nonché potenzialmente pregiudizievoli per la tutela del patrimonio artistico (pavimentazione, facciate di edifici); divieto anche per l’accesso e transito a qualsiasi veicolo (ivi inclusi velocipedi), fatti salvi mezzi mobili autorizzati e quelli abilitati al trasporto di soggetti diversamente abili; stop anche ad accesso e transito a qualsiasi acceleratore di andatura (tra cui pattini e monopattini) e all’accesso e transito a mezzi per il trasporto di merci di peso superiore ai 200 chili. Nel regolamento è affermato il divieto di «assumere comportamenti generalmente irrispettosi del valore culturale riconosciuto dalla comunità dei monumenti, come sdraiarsi, ovvero stazionare, anche occasionalmente o temporaneamente, consumando cibi e/o bevande, ove presenti sui sagrati dei luoghi di culto, dei monumenti e in prossimità di palazzi ed edifici di interesse artistico-monumentale». Inoltre all’interno dei beni monumentali (Palazzo Fruscione e Complesso di San Pietro a Corte, Complesso di Santa Sofia, Palazzo Genovesi, Cattedrale) e delle loro pertinenze interdette al traffico veicolare è vietata la sosta di veicoli, fatta eccezione per il carico e lo scarico di merci per il tempo strettamente necessario: la violazione del divieto farà scattare una multa salata di 500 euro. Attenzione nel regolamento all’inquinamento sonoro: chiunque svolge attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento senza la prescritta valutazione d’Impatto Acustico è punito con sanzione pecuniaria da 500 euro a un massimo di 20 mila euro. Nelle abitazioni private l’uso di strumenti musicali è consentito con l’adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini: non è comunque consentito l’uso di strumenti musicali dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 07. Linea dura per le vendite alcoliche dopo la mezzanotte: è fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai laboratori di produzione artigianale di alimenti autorizzati alla vendita per asporto e ai pubblici esercizi, di vendere per asporto, qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica, tutti i giorni dalle ore 24 fino alle ore 6. E c’è la stretta anche per i distributori “h24”: vietata la vendita di bevande alcoliche tramite apparecchi automatici dalle ore 22 alle ore 6.

E ancora: nel regolamento si vieta di portare a passeggio gli animali domestici sugli arenili urbani senza guinzaglio e sprovvisti di apposita attrezzatura per la rimozione degli escrementi, pena verbale di 100 euro. Scritte, graffiti, disegni ingiuriosi che alludono alla sfera sessuale, alla etnia, alla religione, saranno sanzionate con multa di 250 euro e denuncia penale. Previste multe di 200 euro per casi di prostituzione casalinga che arrechi disturbo alla quiete condominiale. Sanzione di 200 euro anche per campeggi abusivi e accattonaggio molesto.