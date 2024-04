Un volo nel vuoto di circa cinque metri nel giorno del suo compleanno. Il terrore negli occhi dei suoi amici, invitati alla festa, che hanno assistito alla caduta della loro coetanea dal muretto del Pirgo sul lungomare di Civitavecchia, zona della movida cittadina soprattutto nella stagione estiva. È tuttora ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma una ragazza 17enne del posto caduta improvvisamente mentre si trovava in gruppo ed è stata già sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico nella notte per rimuovere un grosso ematoma in testa. Le condizioni sono serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi resta però riservata: è infatti in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica dopo il coma indotto dai sanitari dell’ospedale nel reparto di terapia intensiva.

LA RICOSTRUZIONE

La sua famiglia gestisce un’azienda florovivaistica. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Civitavecchia intervenuti intorno poco dopo l’una di notte sul lungomare Thaon di Ravel. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane avrebbe passato la serata con gli amici cenando e bevendo in uno dei tanti locali della via.

Ore di spensieratezza, il clima festoso, qualche bicchiere di troppo e la decisione imprudente, forse per una bravata, di salire su quel cordolo nonostante a quanto pare non avesse delle scarpe da ginnastica e fosse, appunto, sotto l’effetto dell’alcol. L’equilibrio già precario non le avrebbe dato la possibilità di restare in piedi sul muretto e la 17enne è precipitata di schiena. L’impatto è stato violentissimo sul terreno sottostante, un mix tra terra, sassi e sabbia a poca distanza da una piattaforma di cemento.

Sotto choc non solo i suoi amici invitati alla festa ma increduli anche tutte le persone presenti che come ogni sabato sera si trovavano al Pirgo, sempre popolato. L’ambulanza del 118 è arrivata per prendere la ragazza e portarla all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Da lì successivamente il trasferimento al Gemelli con l’eliambulanza Pegaso.

Ovviamente la notizia si è diffusa presto nella comunità civitavecchiese. E ieri mattina i carabinieri, in collaborazione con gli agenti della polizia municipale, sono tornati sul lungomare per ricostruire cosa sia accaduto precisamente nei minuti precedenti la tragedia. Al sopralluogo era presente anche un funzionario della Asl di Rm 4 esperto in sicurezza dei cantieri: il muretto dal quale la giovane è precipitata infatti fa parte dell’area di pertinenza di un locale momentaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione, come dimostrato dalle assi di legno poggiate ai piedi del cemento e alcuni cartelli sulla porta.

I RESIDENTI

Intanto ieri ad intervenire sull’incidente è stata con una lettera la presidente del comitato di quartiere Thaon de Revel, Luana Dolgetta. «Desidero innanzitutto esprimere la mia più sincera vicinanza alla giovane ragazza e alla sua famiglia in questo momento così difficile. Speriamo tutti che la sua forza e la competenza dei medici del Policlinico Gemelli le consentano una pronta e completa guarigione. Da anni, il nostro comitato segnala alle autorità la pericolosità generata dalla cosiddetta mala movida nel quartiere, soprattutto lungo il nostro lungomare, un luogo che dovrebbe essere simbolo di serenità e non di pericolo. Ogni fine settimana, i residenti sono testimoni di comportamenti incoscienti e pericolosi che mettono a rischio la sicurezza di tutti, specialmente quella dei più giovani».

I carabinieri di via Antonio da Sangallo oggi dovrebbero acquisire i filmati degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati per fugare ogni dubbio. Naturalmente ascolteranno tutti gli amici della festeggiata, ristoratori e camerieri delle varie attività tra ristoranti e pub.