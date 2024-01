Gran Pavese al Circolo Italia, è trionfo nella Lysistrata

Gran Pavese al Circolo Italia che conquista la Lysistrata numero 108, la tradizionale sfida tra circoli cittadini organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia che si affrontano sul lungomare Caracciolo nelle Yole, le antiche imbarcazioni in legno nate per solcare il mare.

L'Italia di Antonio Colamonici con in barca Marco e Luca Vicino, Leopoldo Sansone, Andrea Caianiell, Marco Izzo, Michele Grosso, Giovanni Paoli, Andrea Pellegrino, timoniere Alessandro Bonanno, ha preceduto sul traguardo di piazza Vittoria (2000 metri il percorso con partenza dall'altezza del consolato americano) Cus Bari e Posillipo. Una regata che il circolo rossoblù ha avuto in pugno sin dall'inizio resistendo al serrate finale degli avversari. Salgono così a 21 le vittorie del Circolo Italia. Ventotto della Canottieri, 23 del Posillipo, 18 del Savoia.

Quasi quattrocento partecipanti (un centinaio le donne). Il Savoia ha conquistato le coppe Sebetia (otto yole femminile) con Andrea Alfano, Giulia Landolfi, Alesia Murzich, Eleonora Massa, Desirèe Crasto, Veronica Guida, Vittoria Guida, Costanza Camilla Cantone, tim. Benedetta Lauro; Coppa Galli quattro yole under 19 (De Luca, Mercorio, Ronca, Wade Mills, timoniere Castellano); Coppa Pattison quattro yole Under 17 (Calvello, Castellano, Di Meglio, Catalano, tim. Capobianco); Coppa Valente doppio canoe Under 17 M (Granata, Fagnoni).

Alla Canottieri il Quattro Costal Rowing (Cirino Pomicino, Travaglini, Capasso, D'Alterio, tim.

Massa); al Circolo Nesis la Coppa Cappabianca in canoino Under 19 (Barbato). Coppa D'Amico otto yole Master maschile al Cus Bari (Prezioso, Postiglione, Fanelli, Fino, Antezza, Antonacci, De Giosa, Di Maio tim. Speranza) che ha vinto anche la Lysistrata Under 14 (Annacontini, Livorti, Cioffi, Tortelli, tim. Bussola)

La Lysistrata 2024 è la prima edizione disputata ad inizio del calendario remiero, data che sarà stabilmente occupata dalla storica regata napoletana.