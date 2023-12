La capolista Macerata supera la Shedirpharma: 1-3

La capolista Macerata sbanca il Palatigliana in serie A3 di volley maschile. La Shedirpharma Sorrento subisce la prima sconfitta interna della stagione per mano della capolista Banca Macerata allenata dal massese Maurizio Castellano.

Se sconfitta doveva essere meglio che sia arrivata per mano di un ragazzo che iniziò a giocare a pallavolo proprio con la Folgore Massa per poi passare alla Libertas Piano (dove già giocavano le sorelle Dora, Mariella e Federica) e da lì spiccare il volo trasferendosi alla Venturi Spoleto iniziando una lunghissima carriera con ben 594 presenze e 26 stagioni in serie A (15 in A1 e 11 in A2). Nonostante fosse chiuso da autentici fenomeni quali Zorzi, Giani e compagni è riuscito a collezionare anche 10 presenze in nazionale A. Passato direttamente dal campo alla panchina è già alla sesta stagione in serie A avendo guidato per tre anni Castellana Grotte in A2 e per 2 anni Fano in A3.

L’incontro è iniziato proprio con l’abbraccio tra Castellano e il suo primo allenatore Antonino Belfiore fondatore della Folgore Massa e attualmente medico sociale della Shedirpharma Sorrento.

La squadra di casa è scesa in campo con il chiaro intento di vendere a caro prezzo la propria pelle e nel primo set dove tutto è girato per il meglio è riuscita a mettere sotto i primi della classe chiudendo il parziale sul 25-20. Purtroppo, Pilotto e compagni sono riusciti a tenere il passo della capolista solo fino al 15-14 del secondo set. Appena hanno abbassato leggermente la guardia la capolista ne ha approfittato per allungare il passo aggiudicandosi tre set di fila con i punteggi di 21-25, 21-25 e 22-25.

A posteriori possiamo affermare che per tenere testa a Macerata la Shedirpharma Sorrento avrebbe dovuto giocare per tutta la durata dell’incontro parecchio al di sopra delle proprie possibilità attuali, azzerando completamente gli errori cosa quasi impossibile da mettere in pratica. Al momento non era possibile fare di più di quello che si è fatto. Macerata è una delle squadre più forti di sempre fra quelle viste al Palatigliana e stasera ha dimostrato di meritare pienamente la posizione che occupa in classifica. Una squadra forte in tutti i fondamentali con parecchi elementi che potrebbero tranquillamente giocare in serie superiore quali il palleggiatore Marsili, l’opposto Casaro (ex Folgore, molto migliorato rispetto al passato), il centrale Fall e il libero Gabbanelli. Un allenatore che ha sempre sotto controllo la situazione sa come muoversi e a differenza del suo dirimpettaio Racaniello ha anche una discreta panchina a cui attingere nei momenti di bisogno. Facile pensare che saranno molto poche le squadre che riusciranno a strappare qualche punto a Macerata per cui quella di questa è una sconfitta che per la Shedirpharma peserà molto poco al tirar delle somme.

L’importante è riuscire a capire cosa fare per migliorare ulteriormente la propria prestazione e iniziare fin da subito a preparare la prossima partita di mercoledì 8 dicembre contro Marcianise ancora al Palatigliana (ore 20). Sono quelle le partite dove è obbligatorio incamerare i tre punti.

Shedirpharma Sorrento - Banca Macerata 1-3 (25-20, 21-25, 21-25, 22-25) - Shedirpharma Sorrento: Bellucci 2, Gozzo 15, Pilotto 9, Szabo 10, Disabato 12, Garofolo 6, Denza (L), Prosperi Turri (L), Carcagnì 0. N.E. Pontecorvo, Gargiulo, Piedepalumbo, Grimaldi, Imperatore. All. Racaniello. Banca Macerata: Marsili 2, Zornetta 13, Fall 13, Casaro 25, Lazzaretto 8, Sanfilippo 2, Orazi 5, Penna 6, Scrollavezza 0, Gabbanelli (L). N.E. Pahor, D'Amato. All. Castellano. ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro. NOTE - durata set: 25', 27', 31', 30'; tot: 113'.

RISULTATI

Smartsystem Fano-Avimecc Modica 3-1 (25-13, 25-22, 28-30, 25-18) Ore 16:00; Leo Shoes Casarano-OmiFer Palmi 2-3 (25-18, 25-17, 23-25, 15-25, 13-15) Ore 19:00; Erm Group San Giustino-Aurispa DelCar Lecce 3-2 (23-25, 25-20, 25-14, 23-25, 15-11) Ore 16:00; Shedirpharma Sorrento-Banca Macerata 1-3 (25-20, 21-25, 21-25, 22-25); QuantWare Napoli-Plus Volleyball Sabaudia 3-1 (25-16, 19-25, 25-23, 25-21) 02/12/2023 ore 19:00; Tim Montaggi Marcianise-Just British Bari 3-2 (27-25, 22-25, 25-21, 18-25, 15-10)

Riposa: Rinascita Lagonegro

CLASSIFICA - SINTETICA

9ª Giornata And. (03/12/2023) - Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu, Stagione 2023

Banca Macerata 23, Smartsystem Fano 19, Erm Group San Giustino 16, Rinascita Lagonegro 15, Avimecc Modica 14, Aurispa DelCar Lecce 12, Shedirpharma Sorrento 11, QuantWare Napoli 11, OmiFer Palmi 10, Just British Bari 9, Leo Shoes Casarano 9, Tim Montaggi Marcianise 7, Plus Volleyball Sabaudia 6.

Note: 1 Incontro in più: Banca Macerata, Smartsystem Fano, Avimecc Modica, Leo Shoes Casarano;