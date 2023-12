Calabrese carica Napoli: «BattereSabaudia per rilanciarsi»

La QuantWare Napoli, dopo la terza battuta d’arresto consecutiva scenderà in campo oggi, sabato 2 dicembre al PalaSiani alle ore 19 anell’anticipo della IX giornata del campionato di serie A3 Credem girone Blu affronterà la Plus Volley Sabaudia in uno scontro che si preannuncia fondamentale per invertire la rotta.



Il sestetto guidato da Coach Calabrese, sta man mano recuperando gli effettivi e la forma per poter affrontare al meglio la squadra avversaria, la Plus Volley Sabaudia, squadra molto esperta che, fin qui, ha alternato risultati positivi a risultati negativi e segue a quota 6 punti proprio la squadra partenopea.

L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in settimana: «Dopo l’infausta trasferta di Villa d’Agri dove siamo stati battuti dal Lagonegro ci siamo fermati un attimo ed abbiamo avuto un confronto con la squadra; ho ricordato a tutti il nostro percorso, rappresentiamo la città di Napoli nella Lega pallavolo serie A, ci siamo lanciati lo scorso anno in una sfida impossibile, lottando domenica dopo domenica anche quando eravamo lontanissimi dalla salvezza, salvezza che abbiamo raggiunto attraverso le forche Caudine dei playout, con il contributo di tutti, con spirito di sacrificio e unità di intenti.

Dobbiamo tornare a lavorare con ancor più impegno per farci trovare pronti a “combattere la battaglia sportiva settimanale”. Solo se pensiamo da piccoli potremo raggiungere grandi obiettivi” consapevoli che stiamo giocando in un campionato dal livello molto alto e che andremo ad affrontare una squadra ben attrezzata, esperta e che arriva a Napoli dopo il cambio allenatore, quindi ancora più motivata”.