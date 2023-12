​Vela, trionfo azzurro a Gedda: Luna Rossa vince la regata 4 dell'America's Cup

Luna Rossa Prada Pirelli entusiasma anche nella seconda giornata della Americas’Cup Preliminary Regatta di Jeddah con i timonieri Ruggero Tita e Marco Gradoni che in simbiosi con i sail-trimmer Vittorio Bissaro e Umberto Molineris portano a casa un 1°, un 2° per 4 secondi dopo una prova sempre in testa, e un 4° a causa di una penalità.

Risultati che consentono alla Luna di presentarsi alla giornata finale di sabato in una solida seconda posizione con 38 punti, dietro a Emirates Team New Zealand, prima a 49 punti, e davanti ad Alinghi Red Bull Racing, terza a 27. La barca italiana che corre con il Guidone del Circolo Vela Sicilia ha impressionato per velocità, scelte tattiche, affiatamento dell’equipaggio, controllo del mezzo, confidenza e consapevolezza. Espressi peraltro a profilo sempre basso. Da sottolineare tra l’altro che solo i kiwis e gli italiani ad ora hanno conquistato primi posti: quattro Emirates Team New Zealand e due Luna Rossa Prada Pirelli.

La seconda giornata di regate in Mar Rosso si è presentata ai concorrenti con vento più intenso, tra i 13/16 nodi, e onda formata.

Quindi per tutti il jib 3, la vela di prua più piccola. Molto bella la prima prova che manda in scena un'ottima partenza di Luna Rossa che prende il comando e duella con i neozelandesi volando intorno ai 30 nodi di velocità di bolina e salendo a 40 + nei lati col vento in poppa,e poi conclude con 26 secondi di vantaggio sul Defender di down under.

Come noto gli AC 40 con cui si compete sono monotipo, ma la messa a punto è dei team e quello italiano dispone di Ruggero Tita che come ha dimostrato con l’oro olimpico e tre titoli mondiali in Nacra 17 foiling, è noto per saper far dare il massimo alle barche. Così come fornisce valore aggiunto in questo senso Vittorio Bissaro, ingegnere, anche lui della scuola Nacra 17. Per non parlare di Marco Gradoni la cui abilità anche al simulatore è emersa fin dall’inizio, un talento che coniugato con quello velico, è fondamentale su un mezzo che comporta, come sottolinea Ben Ainslie, mito olimpico britannico della vela tradizionale ( Laser, Finn) “ comporta un mucchio di bottoni da premere”. Una sorta di videogioco che si muove però in elementi e contro elementi reali.

Bella anche la seconda prova, che ha un esordio pulito solo per kiwis e italiani, mentre tra gli altri quattro è un ginepraio di penalità e proteste, con Luna Rossa che conduce la regata in testa sul filo dei secondi (3/4) e viene superata solo nel lato conclusivo dove Emirates Team New Zealand taglia primo per 4 secondi. Parte a stretta giro la 3° regata del programma, con un po' meno vento e un cenno di foschia e la Luna, che era riuscita a tenersi sempre fuori dalla mischia, prende una penalità in partenza dagli inglesi ed è ultima.

A beautiful, warm, sunny day was the setting of the first official day of the America's Cup Preliminary Regatta Jeddah presented by NEOM, which Luna Rossa finished in second in provisional ranking#LunaRossa #Sailing #AmericasCup #Foiling #LunaRossaPradaPirelli #AmericasCupJeddah pic.twitter.com/XVlY9dIJdy — Luna Rossa Prada Pirelli Team (@lunarossa) November 30, 2023

Non demorde però e recupera fino a risalire al 3° posto che perde a scapito di Alinghi Red Bull Racing per 1 solo secondo mentre vincono i kiwis seguiti da NYYC American Magic in ripresa dopo la prima giornata disastrosa rispetto alla quale molto sinceramente il co-timoniere Tom Slingsby sosteneva che non poteva che “cercare una buca per nascondersi”. Domani, sabato, alle 11.40 ora italiana, via all’ultima giornata che prevede due prove ancora di flotta e poi, per i primi due classificati, una match race conclusiva.

Un test ulteriormente importante per il team di Luna Rossa Prada Pirelli i cui timonieri Gradoni e Tita hanno grande esperienza nelle competizioni di flotta, considerato il rispettivo background siderale sulle derive, ma ne hanno oggettivamente meno nel match racing, disciplina in cui la maggior parte dei timonieri avversari può vantare invece decine di match anche in America’s Cup.

Classifica Generale dopo 6 prove

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND 49

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM 38

ALINGHI RED BULL RACING 27

INEOS BRITANNIA 22

NYYC AMERICAN MAGIC 14

ORIENT EXPRESS RACING TEAM 14