E' Vela in Campania, la festa dei campioni

La vela campana mette in mostra i suoi gioielli. E lo fa in una location prestigiosa quale quella della Sala Italia della Mostra d'Oltremare nell'ambito della 50esima edizione del Nautic Sud. “E’ Vela in Campania” la festa annuale della V Zona che ha celebrato i campioni della vela campana,i Circoli, i dirigenti, gli Ufficiali di Regata, i tecnici e quanti si sono contraddistinti ed hanno promosso lo sport velico campano nel corso del 2023.

Una sala gremita anche di tanti appassionati e regatanti di ieri ed oggi: oltre 250 persone a testimonianza del grande interesse per un appuntamento che anno dopo anno diventa sempre più attraente, testimonianza del costante impegno della Federvela campana. La partecipazione di figure di spicco, provenienti dalle istituzioni civili, militari e sportive, ha ulteriormente arricchito l'evento.

Sono intervenuti Maria Caputo Consigliere Delegato dell’Ente Mostra d’Oltremare che ha fatto gli onori di casa, confermando la volontà dell’Ente di essere un punto di riferimento dell’evento annuale della vela campana, il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Universiadi per lo sport Flavio De Martino, il Vice Presidente del CONI Campania Sergio Avallone ed Il Presidente della Sezione Velica della Marina Militare Angelo Patruno

Presenti anche il Presidente dell’Ente Mostra d’Oltremare Remo Minopoli, il Consigliere Comunale di Napoli Ciro Borriello, il Sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, l’Amministratore Delegato del Porto Turistico di Forio D’Ischia Umberto Castellaccio in rappresentanza del Comune di Forio ed il Vice Comandante del Quartier Generale della Marina Basilio Ioppolo

A Coordinare la cerimonia Enrico Deuringer Vice Presidente della Federvela campana che ha presentato e diretto un’intensa cerimonia che ha visto la consegna del prestigio Premio Eolo ai velisti campani vincitori nelle acque di casa e nei campi di regata nazionali ed internazionali.

Durante l’evento sono stati consegnati anche i riconoscimenti delle borse di Studio “Next Generation U16” promosse dalla Federazione per gli atleti che nel corso del 2023 si sono distinti con risultati di prestigio. Premiati dal Comitato di Zona Andrea Tramontano RYCCS Campione mondiale a squadre Optimist, Maria Luisa Silvestri RYCCS Campionessa europea Optimist individuale ed a squadre, Ernesto De Amicis RYCCS primo U19 nel Circuito Mondiale Wing Foil , Maria Elena Barbarino CNP terza al Mondiale O’pen Skiff U12, Carlotta Cangiano RYCCS 3° U16 f. al campionato italiano ILCA 4 e Andrea Cucciniello ACK 1° U15 nel Circuito italiano Wing Foil.

«Puntuali per festeggiare i nostri campioni e proseguire in un percorso che vede sempre più forte il legame creato con il mondo delle istituzioni, il sostegno della Marina Militare e la sinergia con i circoli affiliati, veri protagonisti del ruolo di primo piano della vela campana»” il pensiero del presidente della V Zona Francesco Lo Schiavo che ha colto l’occasione per presentare in anteprima il progetto Città della Vela e del Mare con l’unveling del logo che sventolerà sulle bandiere che saranno consegnate alle città che ogni anno ospiteranno regate di carattere nazionale e internazionale.

Un progetto fortemente voluto dal Comitato V ZONA che parte da Napoli , città da sempre considerata capitale velica e che quest’anno coinvolgerà Sorrento, Torre del Greco, Torre Annunziata, Forio, Salerno, Agropoli e Sapri, sostenendo iniziative che alla vela abbineranno la promozione del territorio, la sostenibilità ambientale e l’attenzione alla tutela del mare.

Città delle vela , Circoli e Federazione per promuovere la V ZONA nel panorama velico italiano e per sostenere gli atleti che vincono con i guidoni dei circoli campani.

Ecco la lista dei premiati

SOCIETA': Lega Navale Italiana Sezione di Napoli (Maggior numero di tesserati totali, 796); Circolo Nautico Torre del Greco (unico Circolo campano nella top trenta della classifica nazionale che vede in lista ben 758 affiliati con il maggior numero di tesserati scuola vela, 219), Cilento a Vela A.s.d. (Maggior numero di tesserati Progetto VelaScuola 1999), A.s.d. Peepul-Sport Onlus (Maggior numero di tesserati paralimpica e scuola vela paralimpica 36)

UFFICIALI DI REGATA: Marco Tosello UdR nazionale, già caposezione e formatore trainante per i nuovi ufficiali di regata

TECNICI: Antonio Russo tecnico delle squadre O’pen Skiff e ILCA del CNMP

MONDO VELA: Floriana Frega Editore e Direttore Responsabile della rivista LA Campania dello Sport; Emilio Civita tecnico della squadra Optmist del Reale Yacht Club Canottieri Savoia

ATLETI ANNO 2023 CAMPIONI ZONALI

Optimist Juniores 1° M : Andrea Tramontano Ryccs

Optimist Juniores 1° F: Maria Luisa Silvestri Ryccs

Optimist 1°Cadetti M: Pietro Battista Crvi

Optimist 1° Cadetti F: Zoe Balestrieri Crvi

O’pen Skiff 1° U17 M: Domenico Pio Schiano Di Scioarro Cnmdp

O’pen Skiff 1° U15 M: Valerio Improta Cnmdp

O’pen Skiff 1°U15 F: Irene Cozzolino Cnmdp

O’pen Skiff 1°U 12 F: Sabrina Celozzi Cnmdp

O’pen Skiff 1°U 12 M: Davide De Felice Cnmdp

Ilca 7 1°Assoluto Master: Roberto Luigi Miraglia Lni Sa

Ilca 7 1° Master: Roberto Luigi Miraglia Lni Sa

Ilca 6 1°Assoluto Maschile: Elia Vitali Mslt

Ilca 6 1°Assoluto Femminile: Ginevra Caracciolo Lni Na

Ilca 6 1° Under 19 M Mario Paliotto Ryccs

Ilca 6 1° Under 19 F Ginevra Caracciolo Lni Na

Ilca 6 1° Under 17 F Charlotte Bob Lni Cs

Ilca 6 1°Under 17 M Gennaro Piedepalumbo Lni Cs

Ilca 6 1° Master M Luigi Moschera Ryccs

Ilca 6 1°Master F Tsuruyo Vazquez Cnmp

Ilca 4 1° M Manuel De Felice Cnmp

Ilca 4 1° F Miranda Papadaki Ryccs

Ilca 4 1° M U18 Manuel De Felice Cnmp

Ilca 4 1° Ass. U16 Salvatore Mancino Lni Na

Ilca 4 1° F U18 Miranda Papadaki Ryccs

Ilca 4 1° Esordiente Domenico Pio Schiano Di Scioarro Cnmp

420 Maschile Giuseppe Citaredo Alessandro Di Maggio Crvi

420 Femminile E U19 Alessia Tiano Carolina Raganati Crvi

Finn Antonio Braucci Ryccs

ATLETI VINCITORI DI MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI

Irene Cozzolino, Campionato Italiano Open Skiff 1° U15 femminile C.N. Monte di Procida

Gabriele Orofino, Coppa Presidente Optimist 3° m. Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Giorgia Rossi, Coppa Presidente Optimist 2°f., Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Caterina Allodi Varriale, Coppa Primavela Optimist 3° f. Circolo del Remo e della Vela Italia

Domenico Pio Schiano di Scioarro, Campionato Italiano Open Skiff 3°m. C.N. Monte di Procida

Ginevra Caracciolo, Campionato Italiano Ilca 6 2°f., L.N.I. Napoli

Maria Luisa Silvestri, Campionato Italiano Optimist 3°f. Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Carlotta Cangiano, Campionato Italiano ILCA 4 3 U16 f. Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Flavio Fabbrini Matteo Maione, Campionato Italiano 420 3° assoluti e 2°U19, Circolo del Remo e della Vela Italia

Riccardo e Federico Figlia di Granara, Campionato Italiano 49er 3° assoluti 2° U23, Circolo del Remo e della Vela Italia

Gaia Falco, Campionato Italiano Kite Foil 3° f. Circuito Italiano Kite Foil, Circolo del Remo e della Vela Italia Elena Guazzaloca, Circuito Italiano Wing Foil 1° femminile, Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Ernesto De Amicis, Circuito Italiano Wing Foil 1° U19, Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Alessandro Giannini, Circuito Italiano Kite Foil 1° Master Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Andrea Gribaudo, Circuito Italiano Wing Foil 1° U17 , Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Andrea Cucciniello Circuito Italiano Wing Foil 1° U15, Amalfi Coast Kiteboarding

Giovanni Cardone Circuito Italiano Kite Foil 1° Gran Master Black Dolphin

Eleonora Nicolosi, Coppa Italia Techno 293 1° femminile Plus Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Maria Chiara Sasso, Coppa Italia Techno 293 3° femminile Plus Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Filippo Gomez Paloma, Coppa Italia Techno 293 3° maschile Plus Reale Yacht Club Canottieri Savoia

ATLETI VINCITORI DI MEDAGLIE AI CAMPIONATI EUROPEI e MONDIALI 2023 DERIVE

Maria Elena Barbarino 3° femminile Campionato Mondiale Open Skiff C.N. Posillipo

Ernesto De Amicis Circuito mondiale Wing Foil 1° U19 Campionato Europeo 2°U19 Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Ginevra Caracciolo 2° femminile U19 Ilca 6 Campionato Mondiale L.N.I. Napoli

Maria Luisa Silvestri Campionato Europeo Optimist 1°femminile

Campionato Europeo Optimist a squadre 1° assoluto Reale Yacht Club Canottieri Savoia