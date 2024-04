Napoli, Optimist e Foil Academy: aprile di grandi eventi per la vela campana

Per la vela campana la festa del mare è caratterizzata da un intenso week end di appuntamenti tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno. Ad Agropoli la II Tappa del Circuito Nazionale Kinder Joy if Moving della classe Optimist con oltre 280 giovani timonieri tra 9 e 16 e con la contemporanea presenza della Para Sailing Academy progetto della federazione Italiana Vela rivolto alla promozione e allo sviluppo della disciplina della vela del settore Para Sailing aperto ai giovani, agli atleti, alle loro famiglie ed a tutte le figure tecniche interessate.

A Napoli da venerdì 12 a domenica 14 aprile primo dei due appuntamenti (il secondo dal 19 al 21 aprile) della Foil Academy progetto Next Generation powered by Luna Rossa che vede in mare atleti pronti a provare la velocità della navigazione a vela con il foiling.

Sempre a Napoli al Circolo Nautico Posillipo la I Tappa del Campionato Zonale Open Skiff Para Sailing Academy e Foil Academy sono due interessanti iniziative della Federazione Italiana Vela che offrono la possibilità di conoscere nuove discpline veliche ed aprendo a tutti la possibilità di navigare.

Importanti momenti formativi sempre nel week end sono previsti tra Napoli e Torre del Greco con il Corso di specializzaizone nella disciplina STEM aperto a 20 istruttori di vela che approfondiranno il concetto di Science, Technology, Engineering, Mathematics applicato alla navigazione a vela ed il Corso O.S.R. sulla sicurezza nella navigazione obbligatorio per i velisti che partecipano alle regate d’altura.

Venerdì 12 a Paestum durante la seconda edizione del Salone delle attività all’area aperta patrocinato dalla FIV si terrà alle 15 il seminario sulle città della vela e del mare.

Per Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona: «Siamo entrati nel vivo della stagione velica, numerosi appuntamenti che coinvolgono l’intera costa campana e che testimoniano il lavoro dei circoli e l’impegno della federazione nel promuovere alo sport velico sempre con nuove iniziative e senza dimenticare la cultura del mare e la sicurezza delle attività che lo caratterizzano»