Ernesto De Amicis brilla al Campionato Asiatico di Wingfoilracing

Quarto posto assoluto e primo tra gli under 19 al Campionato Asiatico di Wingfoilracing. Ernesto De Amicis continua a stupire, conquistando a 15 anni un ottimo piazzamento nelle insidiose acque antistanti la baia di Stanley ad Hong Kong, dove una cinquantina di atleti provenienti da tutto il mondo si sono dati battaglia per la conquista della competizione che ha aperto la stagione internazionale IWS.

L’atleta del RYCC Savoia ha dovuto vedersela con gli atleti di casa (il cui Comitato Olimpico da anni coltiva tra i più giovani le specialità su foil, con numeri sorprendenti per partecipazione e risultati), e con le agguerrite compagini giapponesi, cinesi e thailandesi ed anche con alcuni tra i più forti atleti europei: il francese Mathis Ghio, Campione del Mondo in carica, l'austriaco Simon Burner, Kitefoiler di grande capacità, e il sardo Nico Spanu, avversario e amico di mille battaglie.

Nonostante una organizzazione davvero impeccabile, a mancare forse è stato proprio il vento che si è affacciato solo nelle prime due giornate di regata, consentendo comunque lo svolgimento di nove prove. La flotta ha gareggiato nella long distance di apertura (20km conclusi da Ernesto con un notevole terzo posto, vista anche la rottura del trapezio che lo ha costretto ad un’andatura solo di braccia). Alla fine, l'oro è andato al francese Ghio e l'argento al campione locale Rafeek Kikkaboy, bravo ad approfittare di una situazione di vantaggio. Bronzo per Spanu.

«Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto», dice De Amicis. «Ho conquistato due “bullett” e nelle altre races sono arrivato secondo di un soffio! Gli avversari sono tutti molto forti, il livello cresce sempre di più ed io che sono il rider più giovane ho ancora tanto da imparare.

Posso però dire di aver recuperato molto del deficit che lo scorso anno mi separava dai più forti».

A maggio in programma due regate molto importanti: la Defiwing a Gruissan nel sud della Francia e la prima tappa del World Cup 2024 che a seguire si terrà ad Izmir in Turchia.

«Sono felice di far parte del RYCC Savoia e dei suoi ineguagliabili coach, Francesco Coppolino e Chiara Nonno, e voglio ringraziare gli sponsor che mi consentono di vivere queste straordinaria esperienza (lunedì scorso ero in classe ed il giorno dopo nelle acque del Mare Cinese), NORTH, Mystic per il miglior equipaggiamento possibile ed Italia Power - Off grid per il sostegno offertomi. Grazie anche al presidente del Circolo Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta, e ai dirigenti».