Se quella di ieri doveva essere una campagna pubblicitaria, Walid Cheddira non ha sprecato l'occasione, anzi. Due gol al Maradona (che diventano tre se si aggiunge quello già segnato in Coppa Italia), davanti a quello che il prossimo anno potrebbe essere il suo pubblico, mettendo in ombra la prestazione (seppur con gol) di Osimhen. Per un 9 che va, un 9 che viene. L'attaccante del Frosinone di proprietà del Napoli si è preso la scena con la prepotenza, come un vero centravanti deve fare al centro dell'area di rigore avversaria. Due gol fatti, un rigore procurato e un punto portato a casa con il Frosinone. Difficilmente avrebbe potuto immaginare una domenica diversa, una domenica migliore. «Sono contento, è una emozione unica soprattutto perché stiamo lottando con le unghie e con i denti per ottenere questa salvezza. Segnare in questo stadio è fantastico, spero di segnarci in futuro anche con la maglia del Napoli. Dedico questi due gol a mia madre, è la doppietta più importante della mia carriera». Lo dice l'attaccante marocchino senza nascondersi, con la faccia tosta dell'uomo che sa il fatto suo, che non si sente secondo a nessuno, in nessuna competizione. Osimhen è destinato a lasciare Napoli e allora il casting per il suo erede è sempre aperto. E chi dice che il club azzurro, verosimilmente ridimensionato senza Champions nel prossimo anno, non possa decidere di affidarsi proprio a Cheddira. Intanto l'attaccante si è portato avanti, prendendosi la 9 del Napoli di oggi. «Non terrò la maglia della doppietta di oggi perché devo scambiarla con quella di Osimhen. Lui è di un altro livello».

L'impatto

Cheddira è stato protagonista lo scorso anno con la maglia del Bari: 17 gol e 7 assist utili per portare l'altro club della famiglia De Laurentiis a un solo passo dalla promozione in serie A (sfumata solo in finale playoff). Una stagione così non poteva restare inosservata e il Frosinone neopromosso ha deciso di puntare forte su questo ragazzone che nell'inverno 2022 ha fatto anche il suo esordio al Mondiale con la maglia del Marocco. Con Di Francesco quest'anno è stato un rapporto odi et amo, ma i numeri sono tutti dalla sua parte. Basti pensare che quando è partito titolare (15 volte) il Frosinone ha conquistato 19 punti, mentre solamente 5 sono arrivati quando Di Francesco ha deciso di schierare dal primo minuto i suoi colleghi Kaio Jorge (2 punti in 8 da titolare) e Cuni (3 punti in 6 dall'inizio). E soprattutto ora che l'attaccante brasiliano di proprietà della Juventus non sta vivendo un periodo particolarmente brillante Di Francesco ha capito che le reti di Walid potrebbero diventare decisive per provare a spingere il Frosinone verso l'obiettivo salvezza. «Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo, queste ultime partite sono le più difficili. La piazza merita questa salvezza. Sono molto felice per questo punto, per la squadra soprattutto. Andiamo avanti».

Il personaggio

Ma Cheddira non è un tipo che mette il muso. Sa aspettare il suo momento senza fare storie. Si è messo sempre a disposizione dell'allenatore e delle squadra. E chissà se proprio questa sua caratteristica non possa rivelarsi preziosa anche in un'eventuale avventura a Napoli. Sì, perché al posto di Osimhen potrebbe arrivare un altro attaccante e Cheddira diventerebbe l'erede del Cholito Simeone. Insomma, prima scelta dopo l'attaccante titolare. Non un ruolo facilissimo, ma farsi trovare pronto a partita in corso, oppure titolare di scorta quando c'è da far riposare il titolare. L'impressione è che Walid è pronto a tutto pur di avere l'occasione della vita. Lui aspetta. E intanto segna per centrare la salvezza con il Frosinone e rubare l'occhio a qualche chilometro di distanza. Lui lo sa, da Napoli lo osservano. E continueranno a farlo fino alla fine della stagione.