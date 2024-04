​Carlos Tevez ricoverato dopo un malore: «Aveva forti dolori al petto». Come sta l'ex giocatore della Juventus

Paura per Carlos Tevez, ex attaccante di Boca Juniors, Manchester City e Juventus e ora allenatore dell'Independiente in Argentina. Carlitos, 40 anni, è stato ricoverato d'urgenza dopo aver accusato dolori al petto e ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires in vista di altri esami a cui dovrà sottoporsi.

Il malore di Carlitos

«Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si è recato all'ospedale La Trinidad di San Isidro con un dolore al petto. Gli esami effettuati sono stati soddisfacenti - si legge in una nota del club argentino, scrive il Mirror - Oggi continuerà con una serie di esami programmati in anticipo come parte di un check-up generale». Un ulteriore comunicato dell'Independiente ha aggiunto: «Sarà ricoverato in ospedale per precauzione fino al completamento degli esami».