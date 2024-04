Sembrava, d’improvviso, una specie di rottamato. Lui, la figurina più bella del nostro calcio, il Pallone d’oro del 2006, l’eroe di Berlino, il “cuore di Napoli” con il sogno mai nascosto di allenare gli azzurri. Fabio Cannavaro da oggi è l’allenatore dell’Udinese. Ha firmato per cinque partite e... 18 minuti. Il suo esordio giovedì contro la Roma di Daniele De Rossi, un altro dei campioni del mondo in Germania: l’Udinese scenderà in campo contro i giallorossi per recuperare i 18 minuti del match sospeso per il malore di Ndicka. Sembrava, in questo lungo anno di attesa, di aver fatto la fine della “Sora Camilla.. Tutti la vogliono e nessuno la piglia”: dopo la fine della sua avventura al Benevento, non c’è stata squadra in crisi che non lo abbia contattato. Ma un gigante come lui ha spesso messo paura. Tutti tranne il Napoli che mai lo ha preso in considerazione come traghettatore. «Non sono mai riuscito a capire perché De Laurentiis non abbia mai pensato a me». Intanto, tra due settimane se lo troverà davanti, il suo Napoli, allo stadio Friuli.

APPROFONDIMENTI Bellingham sancisce il 3-2 del Real Madrid sul Barcellona al 90': al Bernabeu la vittoria dei blancos sa di verdetto per la Liga Benvenuti a bordo dell'aereo chiamato Ciro Ferrara Sampdoria intossicata dal pranzo di pesce: «Giocatori e staff con la dissenteria». Cosa è successo

L’avventura

Un contrattino di poco più di un mese. Con Ciccio Troise e Paolo il fratello a seguirlo: c’è poco da storcere il naso. Cannavaro aveva una voglia matta di tornare ad allenare, stufo di essere solo il testimonial del calcio italiano in giro per le partite della Champions: era stato lo scorso mese negli Stati Uniti con Luciano Spalletti e la Nazionale, dopo essere stato con lui a Riad per la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Per lui si parlava di un ruolo nella delegazione in Germania, per l’Europeo. Con Lucianone un legame speciale, nato nei due anni napoletani del ct. «Sono contento, non vedo l’ora», ha sospirato rapidamente prendendo il volo per il Friuli. Lo attende un’impresa non di poco conto: salvare l’Udinese che si ritrova nella bagarre per non scendere in serie B. Per la figurina più bella del nostro calcio, un’avventura in salita. Ma Cannavaro ha un entusiasmo straordinario: non ha mai smesso di aggiornarsi in questi mesi senza squadra (dopo il Benevento che ha lasciato a febbraio del 2023 non ha più allenato), ha accumulato centinai di partite in giro per il mondo per aggiornarsi: nelle ultime ore si era fatto di nuovo vivo il Besiktas ma pur di allenare era pronto persino a tornare in Cina, dove ha guidato la nazionale e dove ha vinto due titoli nazionali. Senza pallone, Fabio era come un bambino triste. 14 mesi senza una panchina, nello sport, sono un secolo, disegnano percorsi e confini. Lui non ha perso tempo: ha rilevato il Centro Paradiso. Non teme quello che lo attende all’Udinese, la sua prima volta in serie A. Figurarsi: l’unico difensore che ha vinto il Pallone d’Oro nella storia, cosa può temere? Con i Pozzo un matrimonio che era nell’aria: perché lo scorso anno c’erano stati già delle trattative per portarlo al Watford. Poi è saltato tutto. Ma ora il ritorno di fiamma.