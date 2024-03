Napoli, Fabio Cannavaro: «Quanta confusione quest'anno»

Fabio Cannavaro ospite del programma "Legends ci vediamo a Napoli" su Sportitalia, condotto dalla giornalista Jolanda De Rienzo, con gli altri due ex azzurri Sandro Renica e Raffaele Di Fusco. Il capitano dell'Italia campione del mondo ha parlato della mancata chiamata di De Laurentiis per guidare gli azzurri.

«Credo che non c'entri l’esperienza nell’assenza del mio nome tra i 50 candidati vagliati da De Laurentiis, per la panchina del Napoli per il dopo Garcia.

Il problema del Napoli di quest’anno è che ha cambiato troppi tecnici e i giocatori hanno dovuto assimilare troppi concetti diversi tra loro. Ci sta che si vada in confusione. Con l’Atalanta é l’ultima occasione Champions. Il mio futuro? Tante persone non rispettano l’esperienza che ho fatto in Cina. Ma io sono un allenatore e voglio allenare. Ancora oggi dopo due anni dal mio rientro in Italia continuo a studiare ed aggiornarmi perché so che questo é quello che voglio fare».

E infine sul progetto del Centro Paradiso: «L’idea mi é venuta qualche anno fa e l’ho portata avanti in silenzio. É una struttura che deve restare in piedi per cento anni e non chiudere più. Vorrei fare il settore giovanile di una scuola calcio o di un’accademia con l’obiettivo di portare il più grande numero possibile di bambini in quel posto».