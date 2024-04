Ritiro Napoli prima della Roma: gli azzurri di Calzona sono arrivati in albergo a Caserta tra pochi tifosi

Tra pochi tifosi e qualche curioso, comincia così il ritiro del Napoli a Caserta: la squadra azzurra, dopo la conferenza di Francesco Calzona e l'allenamento si è diretta in bus verso la sede che ospiterà per i prossimi due giorni gli azzurri che si preparano alla sfida contro la Roma.

Un ritiro prima paventato a inizio settimana e poi confermato per questo venerdì: «Ma non è una mossa punitiva, deve essere un ritiro produttivo» aveva detto oggi Calzona in conferenza «La scelta è stata presa in accordo con il club, ci servirà stare tutti insieme un po' in più».

La squadra quindi farà base al Novotel di Caserta per 48 ore, quelle che porterano alla partita di domenica sera al Maradona contro la Roma di De Rossi. In caso di risultato non soddisfacente, però, non è detto che non si possa continuare insieme, magari ancora in ritiro. In vista delle ultime quattro giornate di questa stagione.