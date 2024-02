Il destino di Pasquale Marino a Bari è segnato. Non sarà più lui l'allenatore della squadra che vivacchia a metà classifica. L'altro club di De Laurentiis ha deciso di cambiare ancora la guida tecnica. La società ha iniziato a sondare nuove piste per la panchina e il profilo di Fabio Cannavaro è subito scattato in pole. Nella giornata di ieri il ds del Bari Polito ha incontrato l'ex difensore del Napoli per discutere del progetto tecnico. Il club si è preso ancora qualche ora di tempo per riflettere sul futuro della squadra e della panchina e ha sondato anche Moreno Longo che in questa stagione ha già allenato il Como ma è stato liberato prima del 30 dicembre e per tanto potrebbe tornare a sedere su un'altra panchina in questa stessa stagione. Quella di oggi, quindi, potrebbe diventare la giornata decisiva per scoprire il destino del Bari e di Fabio Cannavaro che si è detto pronto ad accettare la proposta del club di De Laurentiis per provare a risollevare le sorti del Bari ancora in corsa per un posto ai playoff.

Nella scorsa stagione Cannavaro aveva preso in corsa il Benevento, senza però riuscire nell'impresa di salvare il club del presidente Vigorito rovinosamente retrocesso in serie C. Ora, però, è tempo di voltare pagina.