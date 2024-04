Mathias Olivera prenota una convocazione per la sfida di domenica pomeriggio con la Roma. Il cursore uruguagio, fermo ai box dalla trasferta di Monza per un problema agli adduttori, dovrebbe essersi gettato definitivamente alle spalle l'ennesimo problema fisico che ha caratterizzato la sua personale stagione all'ombra del Vesuvio. In tal caso, Francesco Calzona avrebbe soltanto l'imbarazzo della scelta nella sfida con i giallorossi di De Rossi. Sia per quanto riguarda il ruolo di Olivera, come cursore sinistro della difesa a quattro, sia per tutto il resto della rosa, visto che l'infermeria si è completamente svuotata. Stamani Olivera ha svolto un lavoro differenziato a Castel Volturno, ma tutto rientra in un cronoprogramma riabilitativo che ha cerchiato in rosso proprio la sfida con la Roma di domenica al Maradona. Contro i giallorossi, comunque, dovrebbe giocare Mario Rui in quel ruolo. Il portoghese ha scontato il turno di squalifica e torna nuovamente a disposizione del tecnico insieme a Rrahmani che pure ha smaltito il turno di stop forzato e si riprende una maglia da titolare al centro del pacchetto arretrato in coppia con Juan Jesus.

Proprio il pacchetto arretrato dei campioni d'Italia è stato ancor una volta oggetto di attenzioni da parte di Calzona. La difesa continua ad incassare gol a grappoli ed è facile immaginare che il tecnico si sia concentrato anche sulle reti – tante, troppe – subite ultimamente nel gioco aereo. Soltanto negli ultimi tempi è capitato a Monza (Djuric), con il Frosinone al Maradona (Cheddira) e sabato scorso ad Empoli (Cerri). Stamani si è visto a Castel Volturno Andrea Chiavelli: l'uomo di fiducia di Aurelio De Laurentiis – l'unico ad avere potere di firma nel club azzurro – si è trattenuto nel quartier generale del Napoli dove c'era anche il diesse Mauro Meluso. Il dirigente è in odore di addio dopo un anno passato alla corte di Adl: il Napoli avrebbe anche l'opzione unilaterale di rinnovo automatico di un altro anno con l'attuale direttore sportivo, ma è quasi impossibile che verrà esercitata dopo che il patron della Filmauro ha deciso di affidarsi al giovane Manna come futuro ds del Napoli.